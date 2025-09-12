В Японии зафиксировали рекордное количество граждан в возрасте 100 и более лет

Министерство здравоохранения Японии заявило, что в стране зафиксировано рекордное количество людей в возрасте 100 и более лет — оно составляет почти 100 тыс. человек.

В Японии зафиксировали около 100 тыс долгожителей

По состоянию на сентябрь 2025 г. количество долгожителей в Японии составляет 99 763, и это наибольшая численность за 55-летнюю историю наблюдений.

Женщины составляли 88% от общего количества — их 87 784 человека, а мужчин-долгожителей в Японии 11 979 человек.

Самым старшим человеком в Японии является 114-летняя Шигеко Кагава с Яматокориями, пригород города Нара, а самый старший мужчина — 111-летний Кийотака Мизуно из прибрежного города Ивата.

Министр здравоохранения Такамаро Фукока поздравил долгожителей и выразил им «благодарность за их многолетний вклад в развитие общества». Поделиться

В Японии самая большая в мире продолжительность жизни, что объясняется преимущественно меньшим количеством смертей от сердечных заболеваний и распространенных форм рака. Кроме того, жители страны придерживаются более здорового питания. В то же время в стране низкий уровень рождаемости.