В Японії зафіксували рекордну кількість громадян віком 100 і більше років

Міністерство охорони здоров’я Японії заявило, що в країні зафіксована рекордна кількість людей віком 100 і більше років — вона становить майже 100 тис осіб.
Головні тези:
- В Японії зафіксована рекордна кількість довгожителів — майже 100 тисяч осіб віком 100 і більше років.
- Жінки становлять більшість довгожителів у країні, а найстаршою людиною є 114-річна жителька Яматокоріями.
- Японія відзначається найбільшою у світі тривалістю життя, завдяки меншій кількості смертей від серцевих захворювань та раку.
Станом на вересень 2025 року кількість довгожителів у Японії становить 99 763, і це найбільша чисельність за 55-річну історію спостережень.
Жінки становили 88% від загальної кількості — їх 87 784 особи, а чоловіків-довгожителів у Японії 11 979.
Найстаршою людиною в Японії є 114-річна Шігеко Кагава з Яматокоріями, передмістя міста Нара, а найстарший чоловік — 111-річний Кійотака Мізуно з прибережного міста Івата.
В Японії найбільша у світі тривалість життя, що пояснюється переважно меншою кількістю смертей від серцевих захворювань та поширених форм раку. Крім того, жителі країни дотримуються здоровішого харчування. Водночас у країні низький рівень народжуваності.
