В Индии мужчина уже около 12 лет непрерывно стоит на одном месте — видео

Пользователи социальных сетей активно обсуждают новое вирусное видео с индийским аскетом, который якобы стоит почти 12 лет на одном месте. Большинство людей вообще не верят, что такое возможно.

Новое видео из Индии ошеломило сеть

Дулал Гири Джи Махарадж — индийский аскет, который после публикации вирусного видео в сети оказался в центре внимания.

Как оказалось, мужчина дал необычный духовный обет — стоять почти 12 лет на одном месте в поисках божественного просветления.

По данным журналистов, он оставил университетскую жизнь, чтобы посвятить себя интенсивной религиозной практике.

Дулал Гири Джи Махарадж убежден в том, что именно это приблизит его к богу Шиве.

Несмотря на сверхсложные физические трудности, в том числе отеки ног и потребность в регулярном уходе, он соблюдает свой обет, даже спит в вертикальном положении.

Его чрезвычайная преданность спровоцировала разговоры о вере, выносливости и границах человеческой решимости.

Как на это видео реагируют пользователи соцсетей: