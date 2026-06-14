В Индии мужчина уже около 12 лет непрерывно стоит на одном месте — видео

Пользователи социальных сетей активно обсуждают новое вирусное видео с индийским аскетом, который якобы стоит почти 12 лет на одном месте. Большинство людей вообще не верят, что такое возможно.
Главные тезисы
- Он не садится, не ложится и даже спит стоя, постоянно находясь в вертикальном положении.
- Главная цель - "просветление от бога Шивы".
Новое видео из Индии ошеломило сеть
Дулал Гири Джи Махарадж — индийский аскет, который после публикации вирусного видео в сети оказался в центре внимания.
Как оказалось, мужчина дал необычный духовный обет — стоять почти 12 лет на одном месте в поисках божественного просветления.
По данным журналистов, он оставил университетскую жизнь, чтобы посвятить себя интенсивной религиозной практике.
Дулал Гири Джи Махарадж убежден в том, что именно это приблизит его к богу Шиве.
Несмотря на сверхсложные физические трудности, в том числе отеки ног и потребность в регулярном уходе, он соблюдает свой обет, даже спит в вертикальном положении.
Его чрезвычайная преданность спровоцировала разговоры о вере, выносливости и границах человеческой решимости.
Как на это видео реагируют пользователи соцсетей:
У мужчины слишком много свободного времени)));
Я вообще не верю, что это возможно;
А Шиве это точно нужно? Или не факт?;
Я думал, что меня уже ничего не удивит, но ошибался;
В этом так же много “смысла”, как и в 12-летней войне путина против Украины;
Как много в этом мире очень странных людей.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-