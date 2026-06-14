В Индии мужчина уже около 12 лет непрерывно стоит на одном месте — видео
Категория
Мир
Дата публикации

В Индии мужчина уже около 12 лет непрерывно стоит на одном месте — видео

Новое видео из Индии ошеломило сеть
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Источник:  online.ua

Пользователи социальных сетей активно обсуждают новое вирусное видео с индийским аскетом, который якобы стоит почти 12 лет на одном месте. Большинство людей вообще не верят, что такое возможно.

Главные тезисы

  • Он не садится, не ложится и даже спит стоя, постоянно находясь в вертикальном положении.
  • Главная цель - "просветление от бога Шивы".

Новое видео из Индии ошеломило сеть

Дулал Гири Джи Махарадж — индийский аскет, который после публикации вирусного видео в сети оказался в центре внимания.

Как оказалось, мужчина дал необычный духовный обет — стоять почти 12 лет на одном месте в поисках божественного просветления.

По данным журналистов, он оставил университетскую жизнь, чтобы посвятить себя интенсивной религиозной практике.

Дулал Гири Джи Махарадж убежден в том, что именно это приблизит его к богу Шиве.

Несмотря на сверхсложные физические трудности, в том числе отеки ног и потребность в регулярном уходе, он соблюдает свой обет, даже спит в вертикальном положении.

Его чрезвычайная преданность спровоцировала разговоры о вере, выносливости и границах человеческой решимости.

Как на это видео реагируют пользователи соцсетей:

  • У мужчины слишком много свободного времени)));

  • Я вообще не верю, что это возможно;

  • А Шиве это точно нужно? Или не факт?;

  • Я думал, что меня уже ничего не удивит, но ошибался;

  • В этом так же много “смысла”, как и в 12-летней войне путина против Украины;

  • Как много в этом мире очень странных людей.

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