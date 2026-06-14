В Індії чоловік уже близько 12 років безперервно стоїть на одному місці — відео
Категорія
Світ
Дата публікації

В Індії чоловік уже близько 12 років безперервно стоїть на одному місці — відео

Нове відео з Індії приголомшило мережу
Джерело:  online.ua

Користувачі соціальних мереж активно обговорюють нове вірусне відео з індійським аскетом, який нібито стоїть 12 років на одному місці. Більшість людей взагалі не вірять, що таке можливо.

Головні тези:

  • Він не сідає, не лягає та навіть спить стоячи, постійно перебуваючи у вертикальному положенні.
  • Головна мета — “просвітлення від бога Шиви”.

Нове відео з Індії приголомшило мережу

Дулал Гірі Джі Махарадж — індійський аскет, який після публікації вірусного відео у мережі опинився у центрі уваги.

Як виявилося, чоловік дав незвичну духовну обітницю — стояти майже 12 років на одному місці у пошуках божественного просвітлення.

Згідно з даними журналістів, він залишив університетське життя, щоб присвятити себе інтенсивній релігійній практиці.

Дулал Гірі Джі Махарадж переконаний в тому, що саме це наблизить його до бога Шиви.

Попри надскладні фізичні труднощі, зокрема набряки ніг та потребу в регулярному догляді, він дотримується своєї обітності, навіть спить у вертикальному положенні.

Його надзвичайна відданість спровокувала розмови про віру, витривалість та межі людської рішучості.

Як на це відео реагують користувачі соцмереж:

  • У людини забагато вільного часу)));

  • Я взагалі не вірю, що таке можливо;

  • А Шиві це точно треба? Чи не факт?;

  • Я думав, що мене вже нічого не здивує, але помилався;

  • В цьому так само багато “сенсу”, як і в 12-річній війні путіна проти України;

  • Як багато в цьому світі дуже дивних людей.

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