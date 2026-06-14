В Індії чоловік уже близько 12 років безперервно стоїть на одному місці — відео

Користувачі соціальних мереж активно обговорюють нове вірусне відео з індійським аскетом, який нібито стоїть 12 років на одному місці. Більшість людей взагалі не вірять, що таке можливо.

Нове відео з Індії приголомшило мережу

Дулал Гірі Джі Махарадж — індійський аскет, який після публікації вірусного відео у мережі опинився у центрі уваги.

Як виявилося, чоловік дав незвичну духовну обітницю — стояти майже 12 років на одному місці у пошуках божественного просвітлення.

Згідно з даними журналістів, він залишив університетське життя, щоб присвятити себе інтенсивній релігійній практиці.

Дулал Гірі Джі Махарадж переконаний в тому, що саме це наблизить його до бога Шиви.

Попри надскладні фізичні труднощі, зокрема набряки ніг та потребу в регулярному догляді, він дотримується своєї обітності, навіть спить у вертикальному положенні.

Його надзвичайна відданість спровокувала розмови про віру, витривалість та межі людської рішучості.

Як на це відео реагують користувачі соцмереж: