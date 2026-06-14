В Індії чоловік уже близько 12 років безперервно стоїть на одному місці — відео

Користувачі соціальних мереж активно обговорюють нове вірусне відео з індійським аскетом, який нібито стоїть 12 років на одному місці. Більшість людей взагалі не вірять, що таке можливо.
Головні тези:
- Він не сідає, не лягає та навіть спить стоячи, постійно перебуваючи у вертикальному положенні.
- Головна мета — “просвітлення від бога Шиви”.
Нове відео з Індії приголомшило мережу
Дулал Гірі Джі Махарадж — індійський аскет, який після публікації вірусного відео у мережі опинився у центрі уваги.
Як виявилося, чоловік дав незвичну духовну обітницю — стояти майже 12 років на одному місці у пошуках божественного просвітлення.
Згідно з даними журналістів, він залишив університетське життя, щоб присвятити себе інтенсивній релігійній практиці.
Дулал Гірі Джі Махарадж переконаний в тому, що саме це наблизить його до бога Шиви.
Попри надскладні фізичні труднощі, зокрема набряки ніг та потребу в регулярному догляді, він дотримується своєї обітності, навіть спить у вертикальному положенні.
Його надзвичайна відданість спровокувала розмови про віру, витривалість та межі людської рішучості.
Як на це відео реагують користувачі соцмереж:
У людини забагато вільного часу)));
Я взагалі не вірю, що таке можливо;
А Шиві це точно треба? Чи не факт?;
Я думав, що мене вже нічого не здивує, але помилався;
В цьому так само багато “сенсу”, як і в 12-річній війні путіна проти України;
Як багато в цьому світі дуже дивних людей.
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