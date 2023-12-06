В иностранных СМИ готовят материалы по дискредитации руководства Украины — ЦПД

В иностранных медиа готовится дезинформационная кампания против высшего руководства Украины. Об этом предупреждает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Дискредитация руководства Украины

Планируется серия публикаций с дезинформацией против военно-политического руководства Украины, которая выйдет на англоязычных ресурсах. Поделиться

В ЦПИ уточняют, что такие материалы готовят иностранные журналисты, ранее работавшие в РФ, в частности, во времена начала правления Владимира Путина.

Целью публикации таких действий есть создание раскола в украинском обществе.

Информационная атака Майдан-3

13 ноября online.ua опубликовал эксклюзивный развернутый материал “Паника, уныние, стравливание, покушения. Россия начала новую информационную атаку Майдан-3 на Украину” о том, как российские спецслужбы попытаются дестабилизировать ситуацию в украинском обществе.

Россия планирует поднять часть реальных тем, которые волнуют украинцев: всеобщая усталость от войны, так называемая бесперспективность сопротивления, коррупция, остановка помощи от международных партнеров, неэффективность политического руководства и различные теории заговора.

Основной информационный удар уже направлен на дискредитацию некоторых государственных структур и представителей политического и военного руководства Украины.

Также РФ готовит покушения на должностных лиц, чтобы показать Украину неспособной защитить свои знаковые фигуры.