В іноземних ЗМІ готують матеріали з дискредитацією керівництва України — ЦПД

В іноземних медіа готується дезінформаційна кампанія проти вищого керівництва України. Про це попереджає Центр протидії дезінформації при РНБО.

Дискредитація керівництва України

Планується серія публікацій з дезінформацією проти військово-політичного керівництва України, яка вийде на англомовних ресурсах. Поширити

У ЦПД уточнюють, що такі матеріали готують іноземні журналісти, які раніше працювали в РФ, зокрема в часи початку правління Володимира Путіна.

Метою публікації таких дій є створення розколу в українському суспільстві.

Інформаційна атака Майдан-3

13 листопада online.ua опублікував ексклюзивний розгорнутий матеріал “Паніка, зневіра, стравлювання, замахи. Росія почала нову інформаційну атаку «Майдан-3» на Україну” про те, як російські спецслужби спробують дестабілізувати ситуацію в українському суспільстві.

Росія планує підняти частину реальних тем, які хвилюють українців: загальна втома від війни, так звана «безперспективність опору», корупція, зупинка допомоги від міжнародних партнерів, неефективність політичного керівництва та різноманітні «теорії змови».

Основний інформаційний удар вже спрямовано на дискредитацію певних державних структур та представників політичного й воєнного керівництва України.

Також РФ готує замахи на посадовців, щоб показати Україну неспроможною захистити своїх знакових постатей.