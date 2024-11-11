По словам главного разработчика соцсети Instagram Адама Моссери, в работе приложения произошли важные изменения и устранены недостатки, которые годами раздражали пользователей.

Что известно об устранении недостатка, который годами раздражал пользователей Instagram

Отмечается, что отныне контент, который пользователи просматривают по возвращении к свернутому приложению, никуда не исчезнет.

В частности, после запуска Instagram, контект будет сохраняться до тех пор, пока пользователи не прокрутят страницу, чтобы она обновилась и показала новый контент.

До этого после открытия Instagram интересная информация, фото и видео могли в считанные секунды исчезнуть из-за слишком быстрого обновления страницы , если перед этим вы не закрыли программу, а просто свернули ее на некоторое время.

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Моссери отметил, что этот алгоритм в приложении уже получил название "перетягиванием ковра" и был не случайным "багом", а умышленной особенностью.

Мы пытались скачать новый контент, и это занимало некоторое время, поэтому мы показывали вам то, что уже было загружено, и это, как правило, хорошо для привлечения пользователей, — объясняет Моссери. Поделиться

Он также признал, что такой механизм действий очень раздражал пользователей, поэтому Instagram собирается прекратить это делать и теперь будет ждать, пока вы начнете прокручивать ленту, прежде чем обновить ее.

Что известно о других новых функциях в Instagram

В сентябре приложение ввело возможность комментировать Stories. Вы можете написать публичный комментарий другим пользователям, а не отправлять его в личные сообщения. Функцию можно отключить в настройках.

Несколько позже в том же месяце появились подростковые аккаунты с родительским контролем будут обязательными для детей до 16 лет. Родители могут просматривать, с кем общаются их дети, и управлять настройками конфиденциальности.

В октябре Instagram представил карточки профилей, чтобы помочь пользователям находить новых друзей.

Через два дня анонсировали новые функции для предотвращения мошенничества, направленного на подростков.

Уже на следующий день запустили новую функцию, позволяющую добавлять песни из публикаций Instagram прямо в свой Spotify.