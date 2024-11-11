В Instagram усунули недолік, який найбільше дратував користувачів
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В Instagram усунули недолік, який найбільше дратував користувачів

Instagram

За словами головного розробника соцмережі Instagram Адама Моссері, у роботі застосунку відбулись важливі зміни та усунено недоліки, які роками дратували користувачів. 

Головні тези:

  • Instagram усунув недолік, який дратував користувачів роками, тепер контент не зникатиме після повернення до додатку.
  • Додаток відтепер чекатиме, поки користувачі почнуть прокручувати стрічку, перш ніж оновити її, щоб уникнути неприємностей.
  • У вересні та жовтні Instagram представив нові функції, такі як коментування Stories, підліткові акаунти з батьківським контролем та картки профілів для пошуку друзів.
  • Додаток також запровадив заходи для запобігання шахрайству, націленого на підлітків, та можливість додавати пісні з Instagram прямо в Spotify.
  • Instagram постійно вдосконалюється, додаючи нові функції та виправляючи недоліки для полегшення користування і поліпшення безпеки.

Що відомо про усунення недоліку, який роками дратував користувачів Instagram

Зазначається, що відтепер контент, який користувачі переглядають після повернення до згорнутого до цього додатку, нікуди не зникатиме.

Зокрема, після запуску Instagram, контект зберігатиметься до того часу, поки користувачі не прокрутять сторінку аби вона оновилась і показала новий контент.

До цього після відкриття Instagram цікава інформація, фото та відео могли за лічені секунди зникнути через занадто швидке оновлення сторінки, якщо перед цим ви не закрили програму, а просто згорнули її на деякий час.

В Instagram прибрали найбільш дратівливу особливість
Instagram

Моссері зазначив, що цей алгоритм у додатку вже отримав назву "перетягуванням килима" і був не випадковим “багом”, а навмисною особливістю.

Ми намагалися завантажити новий контент, і це займало деякий час, тому ми показували вам те, що вже було завантажено, і це, як правило, добре для залучення користувачів, — пояснює Моссері.

Він також визнав, що такий механізм дій дуже дратував користувачів, тому Instagram збирається припинити це робити й тепер буде чекати, поки ви почнете прокручувати стрічку, перш ніж оновити її.

Що відомо про інші нові функції в Instagram

У вересні додаток запровадив можливість коментувати Stories. Ви можете написати публічний коментар іншим користувачам, а не відправляти його в особисті повідомлення. Функцію можна відключити в налаштуваннях.

Трохи згодом у тому ж місяці з'явилися підліткові акаунти з батьківським контролем будуть обов’язковими для дітей до 16 років. Батьки можуть переглядати, з ким спілкуються їхні діти, і керувати налаштуваннями конфіденційності.

У жовтні Instagram представив картки профілів, щоб допомогти користувачам знаходити нових друзів.

Через два дні анонсували нові функції для запобігання шахрайству, націленого на підлітків.

Вже наступного дня запустили нову функцію, яка дозволяє додавати пісні з публікацій Instagram прямо в свій Spotify.

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