В Иране убили двух судей у здания Верховного суда

На одной из площадей Тегерана у здания Верховного суда нападающий устроил стрельбу, убив двух судей.

Что известно об убийстве судей Верховного суда среди бела дня в центре Тегерана

Отмечается, что иранские власти уже признали инцидент терактом.

По информации местных СМИ, погибшими в результате стрельбы оказались руководитель 39-го отделения Верховного суда Ирана Али Разини и председатель 53-го отделения Мохаммад Мокисех.

Сегодня утром вооруженный злоумышленник в Верховном суде действовал в рамках заранее спланированного убийства против двух отважных судей с долгой историей борьбы с преступлениями против национальной безопасности, шпионажем и терроризмом, подчеркнули в пресс-службе иранского Верховного суда. Поделиться

Верховный суд Ирана

Там отметили, что по предварительной информации, нападающий не имел отношения ни к одному иску в Верховном суде и не был клиентом отделений суда.

Нападавшего пытались задержать, однако он совершил самоубийство.

Судебные власти начали расследование для установления и ареста лиц, стоящих за убийством.

Что известно о нарушении прав человека иранскими властями

По информации Управления ООН по правам человека, иранский режим в течение 2024 года казнил 901 человека, среди которых 31 женщина.

Отмечается, что среди казненных были женщины, осужденные за убийство собственных мужчин из-за насилия или принудительного брака.

Однако большинство казненных были осуждены за употребление и распространение наркотиков.

Также происходили казни политических оппозиционеров и лиц, которых иранские власти обвиняют в участии в массовых протестах в 2022 году.