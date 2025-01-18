В Иране убили двух судей у здания Верховного суда

На одной из площадей Тегерана у здания Верховного суда нападающий устроил стрельбу, убив двух судей.
Главные тезисы
- В результате нападения у здания Верховного суда Ирана в центре Тегерана были убиты два судьи. Иранские власти рассматривают инцидент как теракт и начали расследование.
- Сообщается, что убийцей оказался вооруженный злоумышленник, который в результате попытки задержания покончил с собой.
Что известно об убийстве судей Верховного суда среди бела дня в центре Тегерана
Отмечается, что иранские власти уже признали инцидент терактом.
По информации местных СМИ, погибшими в результате стрельбы оказались руководитель 39-го отделения Верховного суда Ирана Али Разини и председатель 53-го отделения Мохаммад Мокисех.
Там отметили, что по предварительной информации, нападающий не имел отношения ни к одному иску в Верховном суде и не был клиентом отделений суда.
Нападавшего пытались задержать, однако он совершил самоубийство.
Судебные власти начали расследование для установления и ареста лиц, стоящих за убийством.
Что известно о нарушении прав человека иранскими властями
По информации Управления ООН по правам человека, иранский режим в течение 2024 года казнил 901 человека, среди которых 31 женщина.
Отмечается, что среди казненных были женщины, осужденные за убийство собственных мужчин из-за насилия или принудительного брака.
Однако большинство казненных были осуждены за употребление и распространение наркотиков.
Также происходили казни политических оппозиционеров и лиц, которых иранские власти обвиняют в участии в массовых протестах в 2022 году.
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