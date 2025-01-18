На одній з площ Тегерану поблизу будівлі Верховного суду нападник влаштував стрілянину, вбивши двох суддів.

Що відомо про вбивство суддів Верховного суду посеред білого дня у центрі Тегерану

Зазначається, що іранська влада вже визнала інцидент терактом.

За інформацією місцевих ЗМІ, загиблими внаслідок стрілянини виявились керівник 39-го відділення Верховного суду Ірану Алі Разіні та голова 53-го відділення Мохаммад Мокісех.

Сьогодні вранці озброєний зловмисник у Верховному суді діяв у рамках заздалегідь спланованого вбивства проти двох відважних суддів із довгою історією боротьби зі злочинами проти національної безпеки, шпигунством та тероризмом, — підкреслили у пресслужбі іранського Верховного суду. Поширити

Верховний суд Ірану

Там зазначили, що за попередньою інформацією, нападник не мав відношення до жодного позову у Верховному суді та не був клієнтом відділень суду.

Нападника намагались затримати, однак він скоїв самогубство.

Судова влада розпочала розслідування для встановлення та арешту осіб, що стоять за вбивством.

Що відомо про порушення прав людини іранською владою

За інформацією Управління ООН з прав людини, іранський режим протягом 2024 року стратив 901 людину, серед яких 31 жінка.

Зазначається, що серед страчених були жінки, засуджені за вбивство власних чоловіків через насильство з їхнього боку або примусовий шлюб.

Однак більшість страчених були засуджені за вживання та поширення наркотиків.

Також відбувались страти політичних опозиціонерів, і осіб, яких іранська влада звинувачує в участі у масових протестах у 2022 році.