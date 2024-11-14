В Испании эвакуировали тысячи людей из-за угрозы масштабного наводнения

В регионе Коста дель Соль на юге Испании уже эвакуировали тысячи местных жителей из-за угрозы новых масштабных наводнений, аналогичных унесшим жизни около 220 человек в Валенсии.

В Испании готовятся к новым масштабным наводнениям

Как отмечают журналисты, со ссылкой на синоптиков, в течение 12 часов на территории испанского региона может выпасть до 180 мм осадков.

Ожидается, что сильные ливни будут идти по меньшей мере до пятницы, 15 ноября.

Последствия масштабного наводнения в Испании

Они представляют угрозу для южной провинции Малага, Каталонии и той же многострадальной Валенсии.

По убеждению экологов, мощные наводнения в Испании, вызванные изменениями климата, служат "громким напоминанием миру" о том, что потепление атмосферы влечет затопление.

Что известно о последствиях разрушительного наводнения в Испании

По меньшей мере, 211 человек погибли в результате смертельных наводнений, охвативших ряд испанских регионов.

Тем временем премьер-министр Испании Педро Санчес 2 ноября заявил, что правительство направляет еще 5 тыс. военнослужащих для помощи в рамках поисковой операции и ликвидации последствий стихийного бедствия в дополнение к уже 2,5 тыс. солдат, которые уже были развернуты в пострадавших регионах.

Эта трагедия уже стала худшим наводнением в Европе с 1967 года, когда в Португалии погибли по меньшей мере 500 человек в результате стихии.

Отмечается, что в ходе поисково-спасательной операции спасатели после трех дней поисков обнаружили женщину живой. Она находилась заблокированной на автостоянке в Монткаде в регионе Валенсии.

Ученые утверждают, что экстремальные погодные явления становятся все более частыми в Европе и других странах из-за изменения климата.