В Испании эвакуировали тысячи людей из-за угрозы масштабного наводнения

В регионе Коста дель Соль на юге Испании уже эвакуировали тысячи местных жителей из-за угрозы новых масштабных наводнений, аналогичных унесшим жизни около 220 человек в Валенсии.
Главные тезисы
- Тысячи людей были эвакуированы из региона Коста дель Соль на юге Испании из-за угрозы масштабного наводнения.
- Экологи отмечают, что наводнения в Испании являются следствием изменения климата и служат напоминанием о необходимости бережного отношения к окружающей среде.
- Ученые уверены, что частые экстремальные погодные явления в Европе обусловлены изменениями климата, что означает усиление проливных дождей и повышение риска наводнений.
В Испании готовятся к новым масштабным наводнениям
Как отмечают журналисты, со ссылкой на синоптиков, в течение 12 часов на территории испанского региона может выпасть до 180 мм осадков.
Ожидается, что сильные ливни будут идти по меньшей мере до пятницы, 15 ноября.
Они представляют угрозу для южной провинции Малага, Каталонии и той же многострадальной Валенсии.
По убеждению экологов, мощные наводнения в Испании, вызванные изменениями климата, служат "громким напоминанием миру" о том, что потепление атмосферы влечет затопление.
Что известно о последствиях разрушительного наводнения в Испании
По меньшей мере, 211 человек погибли в результате смертельных наводнений, охвативших ряд испанских регионов.
Тем временем премьер-министр Испании Педро Санчес 2 ноября заявил, что правительство направляет еще 5 тыс. военнослужащих для помощи в рамках поисковой операции и ликвидации последствий стихийного бедствия в дополнение к уже 2,5 тыс. солдат, которые уже были развернуты в пострадавших регионах.
Эта трагедия уже стала худшим наводнением в Европе с 1967 года, когда в Португалии погибли по меньшей мере 500 человек в результате стихии.
Отмечается, что в ходе поисково-спасательной операции спасатели после трех дней поисков обнаружили женщину живой. Она находилась заблокированной на автостоянке в Монткаде в регионе Валенсии.
Ученые утверждают, что экстремальные погодные явления становятся все более частыми в Европе и других странах из-за изменения климата.
Метеорологи считают, что потепление Средиземного моря, увеличивающее испарение воды, играет ключевую роль в усилении проливных дождей.
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