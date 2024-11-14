В Іспанії евакуювали тисячі людей через загрозу масштабної повені

В регіоні Коста дель Соль на півдні Іспанії вже евакуювали тисячі місцевих жителів через загрозу нових масштабних повеней, аналогійчних тій, що забрала життя близько 220 людей у Валенсії.

В Іспанії готуються до нових масштабних повеней

Як зазначають журналісти видання із посиланням на синоптиків, протягом 12 годин на території іспанського регіону може випасти до 180 мм опадів.

Очікується, що потужні зливи йтимуть щонайменше до п’ятниці, 15 листопада.

Наслідки масштабної повені в Іспанії

Вони представляють загрозу для південної провінції Малага, Каталонії та тієї ж багатостраждальної Валенсії.

На переконання екологів, потужні повені в Іспанії, викликані змінами клімату, слугують "гучним нагадуванням для світу" про те, що потепління атмосфери спричиняє затоплення.

Що відомо про наслідки руйнівної повені в Іспанії

Щонайменше 211 людей загинули в результаті смертельних повеней, які охопили ряд іспанських регіонів.

Тим часом прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес 2 листопада заявив, що уряд направляє ще 5 тис військовослужбовців для допомоги в рамках пошукової операції й ліквідації наслідків стихійного лиха на додаток до вже 2,5 тис солдатів, які вже були розгорнуті у постраждалих регіонах.

Ця трагедія вже стала найгіршою повінню в Європі з 1967 року, коли в Португалії загинули щонайменше 500 людей в результаті стихії.

Зазначається, що в ході пошуково-рятувальної операції рятувальники після трьох днів пошуків знайшли жінку живою. Вона перебувала заблокованою на автостоянці в Монткаді, що у регіоні Валенсії.

Науковці стверджують, що екстремальні погодні явища стають все більш частими в Європі та в інших країнах через зміну клімату.