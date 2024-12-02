В Испании ввели жесткие требования к туристам

Со 2 декабря 2024 года в Испании начала действовать скандальная законодательная норма, согласно которой предприятия в сфере туризма должны ужесточить правила регистрации туристов.

Предусматривающие усиленные правила регистрации туристов в Испании

Отмечается, что теперь все предприятия, работающие в сфере туризма, должны в течение суток собирать и передавать властным органам более 40 единиц пунктов информации для бронирования проживания и более 60 единиц для аренды автомобилей.

В частности, к этой информации относится полное имя, адрес электронной почты, номер паспорта или удостоверение личности, платежные реквизиты, домашний адрес, номера телефонов, количество гостей, сведения о родстве и степени родства с детьми в туристической группе.

Испания

Эту информацию будут собирать гостиницы, дома отдыха, кемпинги, туристические агентства и компании по прокату автомобилей.

Новые правила будут действовать как на материковой части Испании, так и островах.

Компаниям, которые будут нарушать правила, грозят штрафы до 30 тыс. евро.

Испанские чиновники заявляют, что мероприятия введены в рамках борьбы с международной преступностью.

Что известно об отношении туристической сферы Испании к новым требованиям

При этом отели выступают категорически против введения новых правил, которые окажут влияние на поток туристов.

Первоначально нововведение было запланировано на январь 2023 года, но ведущая ассоциация гостиниц Испании CEHAT сумела отложить его почти на 2 года.

В настоящее время ассоциация гостиниц рассматривает возможность судебного иска против власти.

CEHAT утверждает, что новые правила будут означать более сложные и утомительные административные процедуры, что ухудшит условия проживания гостей.

Между тем, туристические агентства заявляют, что процедуры будут нарушать конфиденциальность людей и придадут бюрократическое бремя, которое они не могут себе позволить: это может увеличить рабочее время и, как следствие, поднять цены для путешественников.

Европейская ассоциация турагентов и туроператоров (ECTAA) и испанская группа турагентств ACAVE предупредили о "серьезных последствиях для европейского туристического рынка и защиты персональных данных путешественников".