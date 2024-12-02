В Іспанії ввели жорсткі вимоги щодо туристів

З 2 грудня 2024 року в Іспанії почала діяти скандальна законодавча норма, відповідно до якої, підприємства у сфері туризму мають посилити правила реєстрації туристів.

Що передбачають посилені правила реєстрації туристів в Іспанії

Зазначається, що відтепер всі підприємства, що працюють у сфері туризму, мають упродовж доби збирати та передавати владним органам більше 40 одиниць пунктів інформації для бронювання проживання і понад 60 одиниць для оренди автомобілів.

Зокрема, до цієї інформації відноситься повне ім'я, адреса електронної пошти, номер паспорта або посвідчення особи, платіжні реквізити, домашня адреса, номери телефонів, кількість гостей, відомості про родинні стосунки та ступінь спорідненості з дітьми в туристичній групі.

Іспанія

Цю інформацію збиратимуть готелі, будинки відпочинку, кемпінги, туристичні агентства та компанії з прокату автомобілів.

Нові правила діятимуть як на материковій частині Іспанії, так і на островах.

Компаніям, які порушуватимуть правила, загрожують штрафи до 30 тис євро.

Іспанські посадовці заявляють, що заходи запроваджено у рамках боротьби з міжнародною злочинністю.

Що відомо про ставлення туристичної сфери Іспанії до нових вимог

При цьому готелі виступають категорично проти введення нових правил, які вплинуть на потік туристів.

Спочатку нововведення було заплановано на січень 2023 року, але провідна асоціація готелів Іспанії CEHAT зуміла відкласти його майже на 2 роки.

Наразі асоціація готелів розглядає можливість судового позову проти влади.

CEHAT стверджує, що нові правила означатимуть складніші та виснажливіші адміністративні процедури, що погіршить умови проживання гостей.

Тим часом, туристичні агенції заявляють, що процедури порушуватимуть конфіденційність людей і додадуть бюрократичний тягар, який вони не можуть собі дозволити: це може збільшити робочий час і, як наслідок, підняти ціни для мандрівників.

При цьому Європейська асоціація турагентів і туроператорів (ECTAA) та іспанська група турагентств ACAVE попередили про "серйозні наслідки для європейського туристичного ринку та захисту персональних даних мандрівників".