Понад 200 осіб загинуло. В Іспанії продовжують вирувати повені
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Події
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Понад 200 осіб загинуло. В Іспанії продовжують вирувати повені

Повінь
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Джерело:  DPA

Кількість загиблих унаслідок повеней, які сталися у східній та південній частині Іспанії, зросла до 227 осіб, ще 13 людей вважаються зниклими безвісти.

Головні тези:

  • Під час повеней в Іспанії загинуло понад 200 осіб, ще 13 вважаються зниклими безвісти.
  • Постраждалий регіон Валенсія зазнав найбільших втрат, ідентифіковано 218 загиблих осіб.
  • Внаслідок стихійного лиха численні дороги залишаються вкритими багнюкою, гаражі затоплені, автомобілі нагромаджені один на одного.

Понад 200 осіб загинуло внаслідок повеней в Іспанії

У Валенсії, найбільш постраждалому від повеней регіоні, загинули щонайменше 219 людей, наразі ідентифікували 218 з них.

Тимчасовий морг, створений у Валенсії для подолання наслідків стихійного лиха, наразі закритий.

Роботи із ліквідації наслідків негоди тривають у багатьох з 80 найбільш постраждалих муніципалітетах на захід і південь від Валенсії.

Дороги й досі вкриті багнюкою, гаражі залишаються затопленими, тоді як велика кількість автомобілів, знесених повінню, залишаються нагромадженими один на одного.

Також у багатьох районах дощові канали досі заблоковані. Так, за інформацією журналіста корпорації RTVE, у муніципалітеті Пайпорта, де загинули щонайменше 45 людей, каналізаційні води все ще затоплюють вулиці.

Водночас між регіональним урядом Валенсії та центральним урядом Іспанії у Мадриді тривають суперечки щодо відповідальності за негоду і реагування на неї. Президент регіонального уряду Валенсії Карлом Масон відмовився піти у відставку.

Наслідки повеней в Іспанії

Повені в Іспанії: що відомо

Наприкінці жовтня раптові повені, спричинені проливними дощами, які вчені пов’язали з надзвичайною кліматичною ситуацією, затопили міста та села Іспанії, знищуючи мости, автомобілі, дерева та вуличні ліхтарі.

Раніше повідомлялося про 214 загиблих у результаті негоди.

9 листопада тисячі протестувальників зібралися у центрі Валенсії, щоб висловити невдоволення реагуванням регіональної влади на руйнівну повінь у східній частині Іспанії.

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