Более 200 человек погибли. В Испании продолжаются наводнения

Число погибших в результате наводнений, произошедших в восточной и южной части Испании, возросло до 227 человек, еще 13 человек считаются пропавшими без вести.

Более 200 человек погибли в результате наводнений в Испании

В Валенсии, наиболее пострадавшем от наводнений регионе, погибли по меньшей мере 219 человек, в настоящее время идентифицировали 218 из них.

Временный морг, созданный в Валенсии для преодоления последствий стихийного бедствия, закрыт.

Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются во многих из 80 наиболее пострадавших муниципалитетах к западу и югу от Валенсии.

Дороги до сих пор покрыты грязью, гаражи остаются затопленными, тогда как большое количество автомобилей, снесенных наводнением, остаются нагроможденными друг на друга. Поделиться

Также во многих районах дождевые каналы еще заблокированы. Так, по информации журналиста корпорации RTVE, в муниципалитете Пайпорта, где погибли по меньшей мере 45 человек, канализационные воды все еще затапливают улицы.

В то же время между региональным правительством Валенсии и центральным правительством Испании в Мадриде продолжаются споры об ответственности за непогоду и реагировании на нее. Президент регионального правительства Валенсии Карл Масон отказался уйти в отставку.

Последствия наводнений в Испании

Наводнения в Испании: что известно

В конце октября внезапные наводнения, вызванные проливными дождями, связанными с чрезвычайной климатической ситуацией, затопили города и села Испании, уничтожая мосты, автомобили, деревья и уличные фонари.

Ранее сообщалось о 214 погибших в результате непогоды. Поделиться

9 ноября тысячи протестующих собрались в центре Валенсии, чтобы выразить недовольство реагированием региональных властей на разрушительное наводнение в восточной части Испании.