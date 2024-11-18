Более 200 человек погибли. В Испании продолжаются наводнения

Число погибших в результате наводнений, произошедших в восточной и южной части Испании, возросло до 227 человек, еще 13 человек считаются пропавшими без вести.
Главные тезисы
- Число погибших в результате наводнений в Испании увеличилось до 227, пропавших без вести 13 человек.
- Регион Валенсия столкнулся с наибольшими потерями, где идентифицированы 218 погибших.
- Продолжаются работы по ликвидации последствий наводнений, дороги до сих пор покрыты грязью.
Более 200 человек погибли в результате наводнений в Испании
В Валенсии, наиболее пострадавшем от наводнений регионе, погибли по меньшей мере 219 человек, в настоящее время идентифицировали 218 из них.
Временный морг, созданный в Валенсии для преодоления последствий стихийного бедствия, закрыт.
Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются во многих из 80 наиболее пострадавших муниципалитетах к западу и югу от Валенсии.
Также во многих районах дождевые каналы еще заблокированы. Так, по информации журналиста корпорации RTVE, в муниципалитете Пайпорта, где погибли по меньшей мере 45 человек, канализационные воды все еще затапливают улицы.
В то же время между региональным правительством Валенсии и центральным правительством Испании в Мадриде продолжаются споры об ответственности за непогоду и реагировании на нее. Президент регионального правительства Валенсии Карл Масон отказался уйти в отставку.
Наводнения в Испании: что известно
В конце октября внезапные наводнения, вызванные проливными дождями, связанными с чрезвычайной климатической ситуацией, затопили города и села Испании, уничтожая мосты, автомобили, деревья и уличные фонари.
9 ноября тысячи протестующих собрались в центре Валенсии, чтобы выразить недовольство реагированием региональных властей на разрушительное наводнение в восточной части Испании.
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