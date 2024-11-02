В Іспанії продовжується ліквідація наслідків повені — понад 200 загиблих
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Події
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В Іспанії продовжується ліквідація наслідків повені — понад 200 загиблих

Повінь
Джерело:  Reuters

Щонайменше 211 людей загинули в результаті смертельних повеней, які на початку цього тижня охопили ряд іспанських регіонів.

Головні тези:

  • Понад 200 людей загинули внаслідок смертельних повеней в Іспанії.
  • Уряд Іспанії мобілізував 5 тис військовослужбовців для допомоги в рамках ліквідації наслідків стихійного лиха.
  • Повені в Іспанії вважаються найгіршими в Європі з 1967 року через їхній масштаб та кількість жертв.

Кількість загиблих внаслідок повеней в Іспанії зросла

Тим часом прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес 2 листопада заявив, що уряд направляє ще 5 тис військовослужбовців для допомоги в рамках пошукової операції й ліквідації наслідків стихійного лиха на додаток до вже 2500 солдатів, які вже були розгорнуті у постраждалих регіонах.

Це найбільша операція Збройних сил Іспанії в мирний час. Уряд збирається мобілізувати всі необхідні ресурси, скільки вони будуть потрібні.

Наслідки повені в Іспанії

Ця трагедія вже стала найгіршою повінню в Європі з 1967 року, коли в Португалії загинули щонайменше 500 людей в результаті стихії.

Зазначається, що в ході пошуково-рятувальної операції рятувальники після трьох днів пошуків знайшли жінку живою. Вона перебувала заблокованою на автостоянці в Монткаді, що у регіоні Валенсії.

Наслідки повені в Іспанії

Повені у Європі почастішали: у чому причина

Науковці стверджують, що екстремальні погодні явища стають все більш частими в Європі та в інших країнах через зміну клімату.

Метеорологи вважають, що потепління Середземного моря, яке збільшує випаровування води, відіграє ключову роль у посиленні проливних дощів.

Як повідомлялося, на півдні та сході Іспанії спричинені зливами повені призвели до загибелі щонайменше 205 осіб. Також є зниклі безвісти, точна їх кількість невідома.

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