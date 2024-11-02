В Испании продолжается ликвидация последствий наводнения ― более 200 погибших
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Испании продолжается ликвидация последствий наводнения ― более 200 погибших

Испания
Читати українською
Источник:  Reuters

По меньшей мере, 211 человек погибли в результате смертельных наводнений, которые в начале этой недели охватили ряд испанских регионов.

Главные тезисы

  • Более 200 человек погибли в результате наводнений в Испании.
  • Правительство Испании мобилизовало 5 тыс военнослужащих для ликвидации последствий стихийного бедствия, это самая крупная операция сил Вооруженных сил в мирное время.
  • Ученые отмечают, что экстремальные погодные явления в Европе становятся все более частыми из-за изменения климата, что способствует усилению проливных дождей.

Число погибших в результате наводнений в Испании возросло

Тем временем премьер-министр Испании Педро Санчес 2 ноября заявил, что правительство направляет еще 5 тыс военнослужащих для помощи в рамках поисковой операции и ликвидации последствий стихийного бедствия в дополнение к уже 2500 солдатам, которые уже были развернуты в пострадавших регионах.

Это самая крупная операция Вооруженных сил Испании в мирное время. Правительство собирается мобилизовать все необходимые ресурсы, сколько они потребуются.

Последствия наводнения в Испании

Эта трагедия уже стала худшим наводнением в Европе с 1967 года, когда в Португалии погибли по меньшей мере 500 человек в результате стихии.

Отмечается, что в ходе поисково-спасательной операции спасатели после трех дней поисков обнаружили женщину живой. Она находилась заблокированной на автостоянке в Монткаде в регионе Валенсии.

Последствия наводнения в Испании

Наводнения в Европе участились: в чем причина

Ученые утверждают, что экстремальные погодные явления становятся все более частыми в Европе и других странах из-за изменения климата.

Метеорологи считают, что потепление Средиземного моря, увеличивающее испарение воды, играет ключевую роль в усилении проливных дождей.

Как сообщалось, на юге и востоке Испании вызванные ливнями наводнения привели к гибели не менее 205 человек. Также есть пропавшие без вести, точное их количество неизвестно.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Масштабное наводнение привело к многочисленным жертвам в Непале ― видео
Наводнение в Непале
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Масштабное наводнение продолжается в Боснии и Герцеговине ― есть погибшие
Босния
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Масштабное наводнение в Испании унесло жизни почти сотни людей
Наводнение в Испании

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?