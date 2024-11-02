В Испании продолжается ликвидация последствий наводнения ― более 200 погибших

По меньшей мере, 211 человек погибли в результате смертельных наводнений, которые в начале этой недели охватили ряд испанских регионов.

Число погибших в результате наводнений в Испании возросло

Тем временем премьер-министр Испании Педро Санчес 2 ноября заявил, что правительство направляет еще 5 тыс военнослужащих для помощи в рамках поисковой операции и ликвидации последствий стихийного бедствия в дополнение к уже 2500 солдатам, которые уже были развернуты в пострадавших регионах.

Это самая крупная операция Вооруженных сил Испании в мирное время. Правительство собирается мобилизовать все необходимые ресурсы, сколько они потребуются. Поделиться

Последствия наводнения в Испании

Эта трагедия уже стала худшим наводнением в Европе с 1967 года, когда в Португалии погибли по меньшей мере 500 человек в результате стихии.

Отмечается, что в ходе поисково-спасательной операции спасатели после трех дней поисков обнаружили женщину живой. Она находилась заблокированной на автостоянке в Монткаде в регионе Валенсии.

Последствия наводнения в Испании

Наводнения в Европе участились: в чем причина

Ученые утверждают, что экстремальные погодные явления становятся все более частыми в Европе и других странах из-за изменения климата.

Метеорологи считают, что потепление Средиземного моря, увеличивающее испарение воды, играет ключевую роль в усилении проливных дождей. Поделиться

Как сообщалось, на юге и востоке Испании вызванные ливнями наводнения привели к гибели не менее 205 человек. Также есть пропавшие без вести, точное их количество неизвестно.