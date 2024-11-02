В Испании продолжается ликвидация последствий наводнения ― более 200 погибших

По меньшей мере, 211 человек погибли в результате смертельных наводнений, которые в начале этой недели охватили ряд испанских регионов.
Главные тезисы
- Более 200 человек погибли в результате наводнений в Испании.
- Правительство Испании мобилизовало 5 тыс военнослужащих для ликвидации последствий стихийного бедствия, это самая крупная операция сил Вооруженных сил в мирное время.
- Ученые отмечают, что экстремальные погодные явления в Европе становятся все более частыми из-за изменения климата, что способствует усилению проливных дождей.
Число погибших в результате наводнений в Испании возросло
Тем временем премьер-министр Испании Педро Санчес 2 ноября заявил, что правительство направляет еще 5 тыс военнослужащих для помощи в рамках поисковой операции и ликвидации последствий стихийного бедствия в дополнение к уже 2500 солдатам, которые уже были развернуты в пострадавших регионах.
Эта трагедия уже стала худшим наводнением в Европе с 1967 года, когда в Португалии погибли по меньшей мере 500 человек в результате стихии.
Отмечается, что в ходе поисково-спасательной операции спасатели после трех дней поисков обнаружили женщину живой. Она находилась заблокированной на автостоянке в Монткаде в регионе Валенсии.
Наводнения в Европе участились: в чем причина
Ученые утверждают, что экстремальные погодные явления становятся все более частыми в Европе и других странах из-за изменения климата.
Как сообщалось, на юге и востоке Испании вызванные ливнями наводнения привели к гибели не менее 205 человек. Также есть пропавшие без вести, точное их количество неизвестно.
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