В Италии оценили вероятность начала мирных переговоров между Украиной и РФ
Категория
Политика
Дата публикации

В Италии оценили вероятность начала мирных переговоров между Украиной и РФ

Гвидо Крозетто
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Источник:  online.ua

По мнению главы Минобороны Италии Гвидо Крозетто, время для проведения мирных переговоров между Украиной и РФ пока не пришло.

Власти Италии пока не видят перспектив для начала мирных переговоров между Киевом и Москвой

По словам Крозетто, сейчас внимание к российско-украинской войне немного уменьшилось, однако, что важно понимать, не на политическом уровне, а только на уровне СМИ.

Глава Министерства обороны Италии заверил украинский народ в том, что поддержка Киева со стороны западных и европейских лидеров не изменилась.

Украина борется за защиту своего суверенитета, а также соблюдение международного права… Очевидно, что крепкий мир не может основываться только на военных действиях. Необходимо политическое "перемирие". Время для этого еще не пришло, но надежда умирает последней, – подчеркнул Гвидо Крозетто.

Украина отрицает, что готова к мирным переговорам с Россией

Согласно данным американского телеканала NBC News, американские и европейские должностные лица уже начали обсуждать с официальным Киевом возможность проведения мирных переговоров с российскими властями.

Журналисты утверждают, что во время этих обсуждений речь шла о том, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренностей.

В частности, одно из таких обсуждений состоялось в прошлом месяце на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Шеф украинской дипломатии Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет проводить мирные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, потому что ему нельзя доверять.

Он не тот человек, с которым можно серьезно о чем-то договариваться. Если вы считаете, что вы успешно договорились с ним, то вы подвергаете себя опасности нападения с его стороны, – заявил дипломат.

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