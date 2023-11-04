В Италии оценили вероятность начала мирных переговоров между Украиной и РФ

По мнению главы Минобороны Италии Гвидо Крозетто, время для проведения мирных переговоров между Украиной и РФ пока не пришло.
Власти Италии пока не видят перспектив для начала мирных переговоров между Киевом и Москвой
По словам Крозетто, сейчас внимание к российско-украинской войне немного уменьшилось, однако, что важно понимать, не на политическом уровне, а только на уровне СМИ.
Глава Министерства обороны Италии заверил украинский народ в том, что поддержка Киева со стороны западных и европейских лидеров не изменилась.
Украина отрицает, что готова к мирным переговорам с Россией
Согласно данным американского телеканала NBC News, американские и европейские должностные лица уже начали обсуждать с официальным Киевом возможность проведения мирных переговоров с российскими властями.
Журналисты утверждают, что во время этих обсуждений речь шла о том, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренностей.
В частности, одно из таких обсуждений состоялось в прошлом месяце на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".
Шеф украинской дипломатии Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет проводить мирные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, потому что ему нельзя доверять.
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