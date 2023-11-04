В Італії оцінили ймовірність початку мирних перемовин між Україною та РФ

На переконання очільника Міноборони Італії Гвідо Крозетто, час для проведення мирних переговорів між Україною і РФ поки не настав.
Влада Італії поки не бачить перспектив для початку мирних переговорів між Києвом та Москвою
За словами Крозетто, станом на сьогодні увага до російсько-української війни трохи зменшилася, проте, що важливо розуміти, не на політичному рівні, а лише на рівні ЗМІ.
Глава Міністерства оборони Італії вкотре запевнив український народ в тому, що підтримка Києва з боку західних та європейських лідерів не змінилася.
Україна заперечує, що готова до мирних переговорів з Росією
Згідно з даними американського телеканалу NBC News, американські та європейські посадовці уже почали обговорювати з офіційним Києвом можливість проведення мирних переговорів з російською владою.
Журналісти стверджують, що під час цих обговорень йшлося про те, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися, щоб досягти домовленостей.
Зокрема, одне з таких обговорень відбулось минулого місяця на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".
Шеф української дипломатії Дмитро Кулеба заявив, що Україна не буде проводити мирні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, оскільки тому не можна довіряти.
Він не та людина, з якою можна серйозно про щось домовлятися. Якщо ви вважаєте, що ви успішно домовилися з ним, то ви піддаєте себе небезпеці нападу з його боку, - заявив дипломат.
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