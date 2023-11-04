В Італії оцінили ймовірність початку мирних перемовин між Україною та РФ

На переконання очільника Міноборони Італії Гвідо Крозетто, час для проведення мирних переговорів між Україною і РФ поки не настав.

Влада Італії поки не бачить перспектив для початку мирних переговорів між Києвом та Москвою

За словами Крозетто, станом на сьогодні увага до російсько-української війни трохи зменшилася, проте, що важливо розуміти, не на політичному рівні, а лише на рівні ЗМІ.

Глава Міністерства оборони Італії вкотре запевнив український народ в тому, що підтримка Києва з боку західних та європейських лідерів не змінилася.

Україна бореться за захист свого суверенітету, а також за дотримання міжнародного права… Очевидно, що міцний мир не може ґрунтуватися тільки на воєнних діях. Необхідне політичне "перемир'я". Час для цього ще не настав, але "Надія помирає останньою, – наголосив Гвідо Крозетто. Поширити

Україна заперечує, що готова до мирних переговорів з Росією

Згідно з даними американського телеканалу NBC News, американські та європейські посадовці уже почали обговорювати з офіційним Києвом можливість проведення мирних переговорів з російською владою.

Журналісти стверджують, що під час цих обговорень йшлося про те, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися, щоб досягти домовленостей.

Зокрема, одне з таких обговорень відбулось минулого місяця на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Шеф української дипломатії Дмитро Кулеба заявив, що Україна не буде проводити мирні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, оскільки тому не можна довіряти.

Він не та людина, з якою можна серйозно про щось домовлятися. Якщо ви вважаєте, що ви успішно домовилися з ним, то ви піддаєте себе небезпеці нападу з його боку, - заявив дипломат.