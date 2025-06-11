В Южной Африке бушует мощный снегопад — видео

В Южной Африке из-за снегопада закрыты некоторые основные дороги, а более 500 тыс домов остались без электричества.
Главные тезисы
- В Южной Африке из-за мощного снегопада закрыты дороги, более 500 тыс домов остались без электричества.
- Наводнения и снегопады привели к серьезным проблемам для местных жителей, туристов и судов.
- Спасательные службы активно работают для минимизации последствий стихии и помощи пострадавшим.
Южную Африку накрыла снежная буря
Южная Африка накрыла мощное ненастье: снегопады и наводнения создали серьезные проблемы для местных жителей, туристов и судов в водах страны.
В связи с сильными ветрами и высокими волнами, суда испытывают трудности с навигацией, что также усложняет ситуацию.
Худшая ситуация наблюдается в Восточной Капской Провинции и провинции Квазулу-Натал. В О. Р. Тамбо от наводнения погибли семь человек, а возле города Ист-Лондон перевернулся микроавтобус, когда водитель пытался увернуться от дерева.
Спасательные службы продолжают работу, чтобы минимизировать последствия стихии.
Хотя снегопады и наводнения летом — это нормальное явление в ЮАР, поскольку с июня по август там зима, изменения климата привели к еще более сильным стихийным бедствиям, что значительно усложняет ситуацию.
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