В Южной Африке бушует мощный снегопад — видео

В Южной Африке из-за снегопада закрыты некоторые основные дороги, а более 500 тыс домов остались без электричества.

Южную Африку накрыла снежная буря

Южная Африка накрыла мощное ненастье: снегопады и наводнения создали серьезные проблемы для местных жителей, туристов и судов в водах страны.

В связи с сильными ветрами и высокими волнами, суда испытывают трудности с навигацией, что также усложняет ситуацию.

Худшая ситуация наблюдается в Восточной Капской Провинции и провинции Квазулу-Натал. В О. Р. Тамбо от наводнения погибли семь человек, а возле города Ист-Лондон перевернулся микроавтобус, когда водитель пытался увернуться от дерева.

Также в Восточной Капской провинции школьный автобус был смыт водой, и хотя трое школьников уже найдены живыми, спасательные работы продолжаются. Поделиться

Спасательные службы продолжают работу, чтобы минимизировать последствия стихии.