У Південній Африці вирує потужний снігопад — відео
Категорія
Події
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У Південній Африці вирує потужний снігопад — відео

корови
Джерело:  Reuters

У Південній Африці через снігопад закриті деякі основні дороги, а понад 500 тис будинків залишилися без електрики.

Головні тези:

  • Снігопад у Південній Африці спричинив закриття доріг та відключення електропостачання у понад 500 тисяч будинків.
  • Сильні снігопади та повені призвели до серйозних проблем для місцевих жителів, туристів та суден у водах країни.
  • Рятувальні служби активно працюють для мінімізації наслідків стихії та надання допомоги постраждалим.

Південну Африку накрила сніжна буря

Південну Африку накрила потужна негода: снігопади та повені створили серйозні проблеми для місцевих жителів, туристів та суден у водах країни.

У зв’язку з сильними вітрами та високими хвилями, судна мають труднощі з навігацією, що також ускладнює ситуацію.

Найгірша ситуація спостерігається в Східній Капській Провінції та провінції Квазулу-Натал. В О. Р. Тамбо від повені загинули сім людей, а біля міста Іст-Лондон перекинувся мікроавтобус, коли водій намагався ухилитися від дерева.

Також у Східній Капській провінції шкільний автобус був змитий водою, і хоча три школярі вже знайдені живими, рятувальні роботи продовжуються.

Рятувальні служби продовжують працювати, щоб мінімізувати наслідки стихії.

Хоча снігопади та повені влітку — це нормальне явище в ПАР, оскільки з червня по серпень там зима, зміни клімату призвели до ще сильніших стихійних лих, що значно ускладнює ситуацію.

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