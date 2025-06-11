У Південній Африці вирує потужний снігопад — відео

У Південній Африці через снігопад закриті деякі основні дороги, а понад 500 тис будинків залишилися без електрики.
Головні тези:
- Снігопад у Південній Африці спричинив закриття доріг та відключення електропостачання у понад 500 тисяч будинків.
- Сильні снігопади та повені призвели до серйозних проблем для місцевих жителів, туристів та суден у водах країни.
- Рятувальні служби активно працюють для мінімізації наслідків стихії та надання допомоги постраждалим.
Південну Африку накрила сніжна буря
Південну Африку накрила потужна негода: снігопади та повені створили серйозні проблеми для місцевих жителів, туристів та суден у водах країни.
У зв’язку з сильними вітрами та високими хвилями, судна мають труднощі з навігацією, що також ускладнює ситуацію.
Найгірша ситуація спостерігається в Східній Капській Провінції та провінції Квазулу-Натал. В О. Р. Тамбо від повені загинули сім людей, а біля міста Іст-Лондон перекинувся мікроавтобус, коли водій намагався ухилитися від дерева.
Рятувальні служби продовжують працювати, щоб мінімізувати наслідки стихії.
Хоча снігопади та повені влітку — це нормальне явище в ПАР, оскільки з червня по серпень там зима, зміни клімату призвели до ще сильніших стихійних лих, що значно ускладнює ситуацію.
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