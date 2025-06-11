У Південній Африці вирує потужний снігопад — відео

У Південній Африці через снігопад закриті деякі основні дороги, а понад 500 тис будинків залишилися без електрики.

Південну Африку накрила сніжна буря

Південну Африку накрила потужна негода: снігопади та повені створили серйозні проблеми для місцевих жителів, туристів та суден у водах країни.

У зв’язку з сильними вітрами та високими хвилями, судна мають труднощі з навігацією, що також ускладнює ситуацію.

Найгірша ситуація спостерігається в Східній Капській Провінції та провінції Квазулу-Натал. В О. Р. Тамбо від повені загинули сім людей, а біля міста Іст-Лондон перекинувся мікроавтобус, коли водій намагався ухилитися від дерева.

Також у Східній Капській провінції шкільний автобус був змитий водою, і хоча три школярі вже знайдені живими, рятувальні роботи продовжуються. Поширити

Рятувальні служби продовжують працювати, щоб мінімізувати наслідки стихії.