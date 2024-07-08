В Южной Корее назвали условия поставки оружия в Украину

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что решение о поддержке Украины оружием будет принято на основе того, как будет действовать новый военный пакт между Россией и КНДР.

Южная Корея может поддержать отправку оружия в Украину

Об этом политик сообщил в интервью Reuters в ответ на вопрос, позволит ли он поставки оружия Киеву. По словам Юн Сок Йоля, Сеул будет следить за "уровнем и содержанием военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей". Речь идет о таких областях как торговля оружием, передача военных технологий и помощь стратегическим материалам.

Южнокорейский лидер обсудит с руководителями стран НАТО явную угрозу, которую Северная Корея представляет Европе. Он подчеркнул, что РФ придется выбирать между двумя Кореями.

Военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей представляет явную угрозу и серьезный вызов миру и безопасности на Корейском полуострове и в Европе, — считает президент. Поделиться

Как отмечается, отношения между двумя странами испортились после того, как КНДР направила РФ баллистические ракеты и артиллерию для войны. Также Сеулу не понравился новый договор о взаимной обороне между Москвой и Пхеньяном.

Юн Сок Йоль в 2022 году стал первым южнокорейским лидером, посетившим саммит НАТО. Теперь он собирается и к западу Альянса в Вашингтоне.

Президент Южной Кореи отмечает необходимость укрепления связей в сфере безопасности с Европой и другими союзниками США, чтобы сдержать угрозу со стороны КНДР. Ожидается, что в этом году Сеул выведет партнерство с НАТО на новый уровень, приняв участие в учениях по киберзащите.

Сотрудничество России и КНДР

19 июня российский правитель Владимир Путин впервые за 24 года прилетел в КНДР и встретился с Ким Чен Ином. Политики подписали документы, усиливающие сотрудничество.

После этого начальник управления нацбезопасности администрации президента Южной Кореи Чан Хо Чжин заявил, что Сеул не будет ничем связан с помощью Украины, если Россия передаст КНДР высокоточное оружие.

Forbes писал, что Украина сможет уничтожать российские самолеты, если получит южнокорейские ракеты.