В Южной Корее назвали условия поставки оружия в Украину

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что решение о поддержке Украины оружием будет принято на основе того, как будет действовать новый военный пакт между Россией и КНДР.
Главные тезисы
- Решение о снабжении оружием в Украину зависит от условий нового военного пакта между Россией и КНДР, по словам президента Южной Кореи.
- Южная Корея может поддержать отправку оружия в Украину, учитывая уровень и содержание военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей.
- Сотрудничество России и КНДР представляет серьезную угрозу миру и безопасности на Корейском полуострове и в Европе, отмечает президент Южной Кореи.
- Политические приложения между Россией и Северной Кореей могут повлиять на возможные поставки высокоточного оружия в Украину со стороны Южной Кореи.
- Поддержка безопасности Украины от другого союзника, такого, как Южная Корея, может иметь стратегическое значение в контексте геополитической обстановки.
Южная Корея может поддержать отправку оружия в Украину
Об этом политик сообщил в интервью Reuters в ответ на вопрос, позволит ли он поставки оружия Киеву. По словам Юн Сок Йоля, Сеул будет следить за "уровнем и содержанием военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей". Речь идет о таких областях как торговля оружием, передача военных технологий и помощь стратегическим материалам.
Южнокорейский лидер обсудит с руководителями стран НАТО явную угрозу, которую Северная Корея представляет Европе. Он подчеркнул, что РФ придется выбирать между двумя Кореями.
Как отмечается, отношения между двумя странами испортились после того, как КНДР направила РФ баллистические ракеты и артиллерию для войны. Также Сеулу не понравился новый договор о взаимной обороне между Москвой и Пхеньяном.
Юн Сок Йоль в 2022 году стал первым южнокорейским лидером, посетившим саммит НАТО. Теперь он собирается и к западу Альянса в Вашингтоне.
Президент Южной Кореи отмечает необходимость укрепления связей в сфере безопасности с Европой и другими союзниками США, чтобы сдержать угрозу со стороны КНДР. Ожидается, что в этом году Сеул выведет партнерство с НАТО на новый уровень, приняв участие в учениях по киберзащите.
Сотрудничество России и КНДР
19 июня российский правитель Владимир Путин впервые за 24 года прилетел в КНДР и встретился с Ким Чен Ином. Политики подписали документы, усиливающие сотрудничество.
После этого начальник управления нацбезопасности администрации президента Южной Кореи Чан Хо Чжин заявил, что Сеул не будет ничем связан с помощью Украины, если Россия передаст КНДР высокоточное оружие.
Forbes писал, что Украина сможет уничтожать российские самолеты, если получит южнокорейские ракеты.
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