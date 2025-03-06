В Южной Корее пилот истребителя сбросил бомбы за пределами полигона — фото

Вероятно, ошибка пилота стала причиной случайной бомбардировки истребителем гражданской территории в приграничном городе Южной Кореи 6 марта. В результате этого по меньшей мере 15 человек получили ранения, сообщили военные чиновники.

В Южной Корее пилот случайно сбросил бомбы на село

По словам официальных лиц, в 10:04 два истребителя KF-16 "ненормально" сбросили по четыре бомбы класса "воздух-земля" MK-82 каждый у полигона в Почхоне, примерно в 40 км к северу от Сеула, участвуя в совместных боевых стрельбах с войсками США.

Официальный представитель BBC сообщил журналистам, что в ходе предварительного расследования было установлено, что один из пилотов одноместных самолетов неправильно ввел координаты цели перед взлетом, что привело к случайной бомбардировке.

Почхон

Из-за очевидной ошибки бомбы были сброшены над селом примерно в 8 км от цели на полигоне, в результате чего два человека получили серьезные ранения, повреждены восемь зданий.

Чиновник сказал, что власти проверяют, правильно ли пилот соблюдал процедуры проверки введенных координат.

Почхон

Так, расследование также проверит возможные ошибки в управлении воздушным движением, поскольку истребители отклонились от запланированного маршрута полета из-за неправильных координат цели.

Представитель министерства обороны заявил, что военные приостановят все учения с боевыми стрельбами, пока не будет установлена точная причина аварии.

Военно-воздушные силы извинялись за случайную бомбардировку и пообещали принять «все необходимые» меры реагирования, включая компенсацию за ущерб.

Случайная бомбардировка произошла, когда южнокорейские и американские войска проводили боевые учения с привлечением более 160 единиц военной техники, включая танки и истребители, на полигоне у границы с Северной Кореей.

Учения были разработаны, чтобы стать подготовкой к большим весенним учениям союзников «Щит свободы», которые начнутся 10 марта и продлятся 11 дней.