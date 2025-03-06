У Південній Кореї пілот винищувача скинув бомби за межами полігону — фото

Ймовірно, помилка пілота стала причиною випадкового бомбардування винищувачем цивільної території в прикордонному місті Південної Кореї 6 березня. У результаті цього щонайменше 15 людей отримали поранення, повідомили військові чиновники.

У Південній Кореї пілот випадково скинув бомби на село

За словами офіційних осіб, о 10:04 два винищувачі KF-16 "ненормально" скинули по чотири бомби класу "повітря-поверхня" MK-82 кожен біля полігону в Почхоні, приблизно за 40 км на північ від Сеула, беручи участь у спільних бойових стрільбах з військами США.

Офіційний представник ВВС повідомив журналістам, що під час попереднього розслідування було встановлено, що один із пілотів одномісних літаків неправильно ввів координати цілі перед зльотом, що призвело до випадкового бомбардування.

Почхон

Через очевидну помилку бомби було скинуто над селом приблизно за 8 км від цілі на полігоні, в результаті чого двоє людей отримали серйозні поранення, пошкоджено вісім будівель.

Чиновник сказав, що влада перевіряє, чи правильно пілот дотримувався процедур перевірки введених координат.

Почхон

Так, розслідування також перевірить можливі помилки в управлінні повітряним рухом, оскільки винищувачі відхилилися від запланованого маршруту польоту через неправильні координати цілі.

Представник міністерства оборони заявив, що військові призупинять усі навчання з бойовими стрільбами, доки не буде встановлено точну причину аварії.

Військово-повітряні сили просили вибачення за випадкове бомбардування та пообіцяли вжити «всі необхідні» заходи реагування, включаючи компенсацію за збитки.

Випадкове бомбардування відбулося, коли південнокорейські та американські війська проводили бойові навчання із залученням понад 160 одиниць військової техніки, включно з танками та винищувачами, на полігоні біля кордону з Північною Кореєю.

Навчання були розроблені, щоб стати підготовкою до великих весняних навчань союзників «Щит свободи», які розпочнуться 10 березня і триватимуть 11 днів.