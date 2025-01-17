В Калифорнии вспыхнул масштабный пожар на одном из крупнейших в мире предприятий по производству аккумуляторов, что заставило эвакуировать около 1,5 тыс человек.

Что известно о пожаре на одном из крупнейших предприятий по производству аккумуляторов в Калифорнии

Отмечается, что эвакуироваться обязали жители Мосс-Лендинга и района Элкхорн-Слау.

Предприятие, на котором загорелся пожар, принадлежит компании Vistra Energy из Техаса и расположен в 124 км от Сан-Франциско.

🔥MASSIVE FIRE AT MAJOR CALIFORNIA POWER PLANT PROMPTS EVACUATIONS



The fire involves one of the world's largest battery storage facilities, which houses tens of thousands of lithium batteries, according to media reports. Emergency crews are working to contain the situation. pic.twitter.com/cp7ma86eK3 — Sputnik (@SputnikInt) January 17, 2025

На территории завода хранятся десятки тысяч литий-ионных батарей. Если огонь доберется до них, потушить пожар будет очень сложно.

Причины пожара окончательно неизвестны.

🇺🇸🔥 VISTRO LITHIUM BATTERY PLANT ERUPTS IN FLAMES AND NEW FIRE EVACUATION ORDERS IN CA



A fire has broken out at the Vistra Power Plant in Moss Landing, California, leading to new evacuation orders in the area.



The fire was reported shortly after 3 p.m. PST, prompting the… pic.twitter.com/n7URbKlbKr — Diligent Denizen 🇺🇸 (@DiligentDenizen) January 17, 2025

В прессрелизе Vistra Energy отмечено, что после обнаружения огня все работники были успешно эвакуированы. Расследование начнется после того, как пожар будет ликвидирован.

В связи с инцидентом 17 января будут закрыты все школы и офисы в близлежащих районах.

Что известно о масштабных лесных пожарах в Лос-Анджелесе

Причиной масштабных пожаров в элитных пригородах Лос-Анджелеса стал жилой дом на Пьедра-Морада-Драйв, откуда пожар быстро распространился по территории густого леса вокруг.

Огонь уничтожил тысячи домов в престижном районе Пасифик-Палисейдс, о чем говорят спутниковые снимки.

Без жилья уже осталось более 340 тыс человек, среди них, в частности, голливудские звезды, потерявшие свои роскошные поместья.

Согласно отчетам Управления лесного хозяйства и пожарной охраны благодаря усилиям авиации и наземных пожарных ситуация постепенно стабилизируется.

Пожарные успешно ликвидировали большинство активных очагов огня, в частности, благодаря использованию инфракрасных технологий. В пострадавших районах набирают обороты восстановительные работы, жизнь постепенно возвращается в норму.