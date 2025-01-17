В Калифорнии горит один из крупнейших в мире заводов по производству аккумуляторов — видео
Категория
Мир
Дата публикации

В Калифорнии горит один из крупнейших в мире заводов по производству аккумуляторов — видео

Пожар
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Источник:  Politico, AP

В Калифорнии вспыхнул масштабный пожар на одном из крупнейших в мире предприятий по производству аккумуляторов, что заставило эвакуировать около 1,5 тыс человек.

Главные тезисы

  • Пожар на крупном заводе аккумуляторов в Калифорнии привел к эвакуации около 1,5 тыс. человек.
  • На заводе компании Vistra Energy хранится множество литий-ионных батарей, усложняющих тушение пожара.
  • Причины возгорания пока не установлены, но все работники были успешно эвакуированы.

Что известно о пожаре на одном из крупнейших предприятий по производству аккумуляторов в Калифорнии

Отмечается, что эвакуироваться обязали жители Мосс-Лендинга и района Элкхорн-Слау.

Предприятие, на котором загорелся пожар, принадлежит компании Vistra Energy из Техаса и расположен в 124 км от Сан-Франциско.

На территории завода хранятся десятки тысяч литий-ионных батарей. Если огонь доберется до них, потушить пожар будет очень сложно.

Причины пожара окончательно неизвестны.

В прессрелизе Vistra Energy отмечено, что после обнаружения огня все работники были успешно эвакуированы. Расследование начнется после того, как пожар будет ликвидирован.

В связи с инцидентом 17 января будут закрыты все школы и офисы в близлежащих районах.

Что известно о масштабных лесных пожарах в Лос-Анджелесе

Причиной масштабных пожаров в элитных пригородах Лос-Анджелеса стал жилой дом на Пьедра-Морада-Драйв, откуда пожар быстро распространился по территории густого леса вокруг.

Огонь уничтожил тысячи домов в престижном районе Пасифик-Палисейдс, о чем говорят спутниковые снимки.

Без жилья уже осталось более 340 тыс человек, среди них, в частности, голливудские звезды, потерявшие свои роскошные поместья.

Согласно отчетам Управления лесного хозяйства и пожарной охраны благодаря усилиям авиации и наземных пожарных ситуация постепенно стабилизируется.

Пожарные успешно ликвидировали большинство активных очагов огня, в частности, благодаря использованию инфракрасных технологий. В пострадавших районах набирают обороты восстановительные работы, жизнь постепенно возвращается в норму.

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