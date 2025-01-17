У Каліфорнії спалахнула масштабна пожежа на одному з найбільших у світі підприємств з виробництва акумуляторів, що вже змусило евакуювати близько 1,5 тис осіб.

Що відомо про пожежу на одному з найбільших підприємств з виробництва акумуляторів у Каліфорнії

Зазначається, що евакуюватись забов’язали мешканців Мосс-Лендинга та району Елкхорн-Слау.

Підприємство, на якому спалахнула пожежа, належить компанії Vistra Energy з Техасу і розташований за 124 км від Сан-Франциско.

🔥MASSIVE FIRE AT MAJOR CALIFORNIA POWER PLANT PROMPTS EVACUATIONS



The fire involves one of the world's largest battery storage facilities, which houses tens of thousands of lithium batteries, according to media reports. Emergency crews are working to contain the situation. pic.twitter.com/cp7ma86eK3 — Sputnik (@SputnikInt) January 17, 2025

На території заводу зберігаються десятки тисяч літій-іонних батарей. Якщо вогонь дістанеться до них, загасити пожежу буде вкрай складно.

Наразі причини пожежі остаточно невідомі.

🇺🇸🔥 VISTRO LITHIUM BATTERY PLANT ERUPTS IN FLAMES AND NEW FIRE EVACUATION ORDERS IN CA



A fire has broken out at the Vistra Power Plant in Moss Landing, California, leading to new evacuation orders in the area.



The fire was reported shortly after 3 p.m. PST, prompting the… pic.twitter.com/n7URbKlbKr — Diligent Denizen 🇺🇸 (@DiligentDenizen) January 17, 2025

У пресрелізі Vistra Energy зазначено, що після виявлення вогню всі працівники були успішно евакуйовані. Розслідування почнеться після того, як пожежу буде ліквідовано.

У зв’язку з інцидентом 17 січня будуть закриті всі школи та офіси в прилеглих районах.

Що відомо про масштабні лісові пожежі у Лос-Анджелесі

Причиною масштабних пожеж у елітних передмістях Лос-Анджелеса став житловий будинок на П’єдра-Морада-Драйв, звідки пожежа швидко поширилась через територію густого лісу навколо.

Вогонь знищив тисячі будинків у престижному районі Пасифік-Палісейдс, про що свідчать супутникові знімки.

Без житла вже залишились понад 340 тис осіб, серед них, зокрема, голлівудські зірки, які втратили свої розкішні маєтки.

Згідно зі звітами Управління лісового господарства та пожежної охорони, завдяки зусиллям авіації та наземних пожежників ситуація поступово стабілізується.

Пожежники успішно ліквідували більшість активних осередків вогню, зокрема завдяки використанню інфрачервоних технологій. У постраждалих районах набирають обертів відновлювальні роботи, життя поступово повертається до норми.