Огромные потери российской армии в живой силе в войне против Украины оказывают серьезное влияние на политический климат в стране-агрессоре и могут повлечь за собой смену руководства России.

Значительные потери армии РФ могут привести к смене руководства РФ

Об этом заявил бывший министр обороны Канады Питер Маккей на конференции в Оттаве.

Думаю, что русские внимательно следят за тем, как их сыновья и дочери исчезают или возвращаются домой по частям. Граждане России, военные Вооруженных сил и призывники платят огромную цену, их массово убивают. И это обязательно повлияет на психику любого народа, хотя история России и демонстрирует невероятную способность россиян страдать, — сказал Маккей. Поделиться

По его словам, это может привести к изменению государственного режима России.

Руководство в Кремле прекрасно понимает, что в случае продолжения, когда они проиграют, произойдет то, что в конце концов нужно всем нам, — внутренняя смена руководства. Питер Маккей бывший министр обороны Канады

Он также добавил, что "убийство всей оппозиции Путину, вероятно, показывает, насколько ситуация шаткая".

Как Путин приближается к повторению судьбы Сталина

Журналисты издания The Times отмечают, что переизбрание кремлевского диктатора Владимира Путина на новый шестилетний срок по результатам так называемых выборов президента приближает его к статусу старейшего российского правителя.

Журналисты издания отмечают, что сейчас Путин планирует оставаться у власти в России, по меньшей мере, до октября 2028 года.

Тогда ему исполнится 76 лет и он в таком случае опередит советского генсека Леонида Брежнева, который считается старейшим кремлевским политиком.

Он также обгонит Иосифа Сталина как лидера России, находящегося в должности дольше всего, если получит новый срок в 2030 году.

Согласно изменениям в российской конституции, внесенным в срочном порядке 2020 года, Путин может править еще два срока, до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.

В материале издания отмечается, что средняя продолжительность жизни рядового россиянина составляет 64 года.

Журналисты отмечают, что, хотя Путин получает высококвалифицированное медицинское обслуживание, почти не употребляет алкоголь и занимается спортом, его противники продолжат надеяться на его смерть.

Если Путин умрет в своей должности, пост президента временно перейдет к премьер-министру. Сейчас этот пост занимает Михаил Мишустин, бывший налоговый инспектор.