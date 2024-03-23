В Канаде предположили, как можно добиться смены власти Кремля
Категория
Мир
Дата публикации

В Канаде предположили, как можно добиться смены власти Кремля

Путин
Читати українською
Источник:  Укринформ

Огромные потери российской армии в живой силе в войне против Украины оказывают серьезное влияние на политический климат в стране-агрессоре и могут повлечь за собой смену руководства России.

Значительные потери армии РФ могут привести к смене руководства РФ

Об этом заявил бывший министр обороны Канады Питер Маккей на конференции в Оттаве.

Думаю, что русские внимательно следят за тем, как их сыновья и дочери исчезают или возвращаются домой по частям. Граждане России, военные Вооруженных сил и призывники платят огромную цену, их массово убивают. И это обязательно повлияет на психику любого народа, хотя история России и демонстрирует невероятную способность россиян страдать, — сказал Маккей.

По его словам, это может привести к изменению государственного режима России.

Руководство в Кремле прекрасно понимает, что в случае продолжения, когда они проиграют, произойдет то, что в конце концов нужно всем нам, — внутренняя смена руководства.

Питер Маккей

Питер Маккей

бывший министр обороны Канады

Он также добавил, что "убийство всей оппозиции Путину, вероятно, показывает, насколько ситуация шаткая".

Как Путин приближается к повторению судьбы Сталина

Журналисты издания The Times отмечают, что переизбрание кремлевского диктатора Владимира Путина на новый шестилетний срок по результатам так называемых выборов президента приближает его к статусу старейшего российского правителя.

Журналисты издания отмечают, что сейчас Путин планирует оставаться у власти в России, по меньшей мере, до октября 2028 года.

Тогда ему исполнится 76 лет и он в таком случае опередит советского генсека Леонида Брежнева, который считается старейшим кремлевским политиком.

Он также обгонит Иосифа Сталина как лидера России, находящегося в должности дольше всего, если получит новый срок в 2030 году.

Согласно изменениям в российской конституции, внесенным в срочном порядке 2020 года, Путин может править еще два срока, до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.

В материале издания отмечается, что средняя продолжительность жизни рядового россиянина составляет 64 года.

Журналисты отмечают, что, хотя Путин получает высококвалифицированное медицинское обслуживание, почти не употребляет алкоголь и занимается спортом, его противники продолжат надеяться на его смерть.

Если Путин умрет в своей должности, пост президента временно перейдет к премьер-министру. Сейчас этот пост занимает Михаил Мишустин, бывший налоговый инспектор.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Теракт в "Крокус Сити Холл". Кого обвинит Путин
Пожар
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
У ГУР назвали теракт в "Крокус Сити Холл" провокацией спецслужб по указанию Путина
ГУР
Пожар
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
"Рязанский сахар" или Путинский самострел. Что нужно знать о теракте в «Крокус Сити Холле»
Пожар

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?