В Канаде предположили, как можно добиться смены власти Кремля

Огромные потери российской армии в живой силе в войне против Украины оказывают серьезное влияние на политический климат в стране-агрессоре и могут повлечь за собой смену руководства России.
Значительные потери армии РФ могут привести к смене руководства РФ
Об этом заявил бывший министр обороны Канады Питер Маккей на конференции в Оттаве.
По его словам, это может привести к изменению государственного режима России.
Он также добавил, что "убийство всей оппозиции Путину, вероятно, показывает, насколько ситуация шаткая".
Как Путин приближается к повторению судьбы Сталина
Журналисты издания The Times отмечают, что переизбрание кремлевского диктатора Владимира Путина на новый шестилетний срок по результатам так называемых выборов президента приближает его к статусу старейшего российского правителя.
Журналисты издания отмечают, что сейчас Путин планирует оставаться у власти в России, по меньшей мере, до октября 2028 года.
Тогда ему исполнится 76 лет и он в таком случае опередит советского генсека Леонида Брежнева, который считается старейшим кремлевским политиком.
Он также обгонит Иосифа Сталина как лидера России, находящегося в должности дольше всего, если получит новый срок в 2030 году.
Согласно изменениям в российской конституции, внесенным в срочном порядке 2020 года, Путин может править еще два срока, до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.
В материале издания отмечается, что средняя продолжительность жизни рядового россиянина составляет 64 года.
Журналисты отмечают, что, хотя Путин получает высококвалифицированное медицинское обслуживание, почти не употребляет алкоголь и занимается спортом, его противники продолжат надеяться на его смерть.
Если Путин умрет в своей должности, пост президента временно перейдет к премьер-министру. Сейчас этот пост занимает Михаил Мишустин, бывший налоговый инспектор.
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