У Канаді припустили, як можна досягти зміни влади Кремля

Величезні втрати російської армії у живій силі у війні проти України мають серйозний вплив на політичний клімат у країні-агресорці та можуть зумовити зміну керівництва Росії.

Значні втрати армії РФ можуть призвести до зміни керівництва РФ

Про це заявив колишній міністр оборони Канади Пітер Маккей на конференції в Оттаві.

Думаю, що росіяни уважно стежать за тим, як їхні сини й доньки зникають або повертаються додому по частинах. Громадяни Росії, військові Збройних сил та призовники платять величезну ціну, їх масово вбивають. І це обов’язково матиме вплив на психіку будь-якого народу, хоча історія Росії й демонструє неймовірну спроможність росіян страждати, — сказав Маккей. Поширити

За його словами, це врешті-решт може привести до зміни державного режиму Росії.

Керівництво у Кремлі чудово розуміє, що у разі продовження, коли вони програють, то станеться те, що врешті-решт потрібне усім нам, — внутрішня зміна керівництва. Пітер Маккей колишній міністр оборони Канади

Він також додав, що "вбивство усієї опозиції Путіну, ймовірно, показує, наскільки ситуація хитка".

Як Путін наближається до повторення долі Сталіна

Журналісти видання The Times зазначають, що переобрання кремлівського диктатора Володимира Путіна на новий шестирічний термін за результатами так званих “виборів президента” наближає його до статусу найстарішого російського правителя.

Журналісти видання зазначають, що наразі Путін планує залишатись при владі в Росії щонайменше до жовтня 2028 року.

Тоді йому має виповнитись 76 років і він у такому разі випередить радянського генсека Леоніда Брежнєва, який наразі вважається найстарішим кремлівським політиком.

Він також обжене Йосипа Сталіна як лідера Росії, який перебуває на посаді найдовше, якщо отримає новий термін у 2030 році.

Згідно зі змінами в російській конституції, які було внесено в терміновому порядку 2020 року, Путін може правити ще два терміни, до 2036 року, коли йому виповниться 84 роки.

У матеріалі видання зазначається, що середня тривалість життя пересічного росіянина становить 64 роки.

Журналісти зазначають, що хоча Путін отримує висококваліфіковане медичне обслуговування, майже не вживає алкоголь та займається спортом, його противники продовжуть сподіватись на його смерть.

Якщо Путін помре на своїй посаді, пост президента тимчасово перейде до прем'єр-міністра. Зараз цю посаду обіймає Михайло Мішустін, колишній податковий інспектор.