В Канаде стартовали выборы. Кто может стать преемником Трюдо
Категория
Мир
Дата публикации

В Канаде стартовали выборы. Кто может стать преемником Трюдо

Трюдо
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Источник:  Reuters

9 марта канадская Либеральная партия намерена объявить преемника Джастина Трюдо на посту главы политсилы и премьер-министра страны. Следует обратить внимание, что все это происходит на фоне торговой войны, которую США начала против Канады.

Главные тезисы

  • Новый премьер-министр Канады столкнется с несколькими серьезными вызовами.
  • Больше всего шансов на победу у банкира Марка Карни.

Кто может стать новым лидером Канады

Журналисты обращают внимание на то, что новому премьеру Канаду придется вести переговоры с президентом США Дональдом Трампом, который угрожает дополнительными тарифами против канадской продукции.

Более того, это не все — новый лидер страны будет вынужден вступить в противостояние с оппозиционными консерваторами на всеобщих выборах.

Джастин Трюдо и Владимир Зеленский (Фото: facebook.com/JustinPJTrudeau)

Несколько сотен тысяч членов Либеральной партии отдадут свои голоса, а результаты первого тура будут объявлены примерно в 18:30 (00:30 по Киеву).

Согласно данным соцопросов, сейчас больше всего шансов стать преемником Трюдо у банкира Марка Карни.

Марк Карни (Фото: wikipedia.org)

Именно он получил наибольшую поддержку от членов политической силы и больше всего собранных средств среди четырех кандидатов на пост главы политсилы.

Около двух третей членов кабинета Трюдо публично поддерживают Карни, а опрос, проведенный в конце февраля, показал, что Карни имеет 43% поддержки среди либералов по сравнению с 31% его главной соперницы, бывшей министерши финансов Христи Фриланд.

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