В Канаде стартовали выборы. Кто может стать преемником Трюдо

9 марта канадская Либеральная партия намерена объявить преемника Джастина Трюдо на посту главы политсилы и премьер-министра страны. Следует обратить внимание, что все это происходит на фоне торговой войны, которую США начала против Канады.
Главные тезисы
- Новый премьер-министр Канады столкнется с несколькими серьезными вызовами.
- Больше всего шансов на победу у банкира Марка Карни.
Кто может стать новым лидером Канады
Журналисты обращают внимание на то, что новому премьеру Канаду придется вести переговоры с президентом США Дональдом Трампом, который угрожает дополнительными тарифами против канадской продукции.
Более того, это не все — новый лидер страны будет вынужден вступить в противостояние с оппозиционными консерваторами на всеобщих выборах.
Несколько сотен тысяч членов Либеральной партии отдадут свои голоса, а результаты первого тура будут объявлены примерно в 18:30 (00:30 по Киеву).
Согласно данным соцопросов, сейчас больше всего шансов стать преемником Трюдо у банкира Марка Карни.
Именно он получил наибольшую поддержку от членов политической силы и больше всего собранных средств среди четырех кандидатов на пост главы политсилы.
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