В Канаде стартовали выборы. Кто может стать преемником Трюдо

9 марта канадская Либеральная партия намерена объявить преемника Джастина Трюдо на посту главы политсилы и премьер-министра страны. Следует обратить внимание, что все это происходит на фоне торговой войны, которую США начала против Канады.

Кто может стать новым лидером Канады

Журналисты обращают внимание на то, что новому премьеру Канаду придется вести переговоры с президентом США Дональдом Трампом, который угрожает дополнительными тарифами против канадской продукции.

Более того, это не все — новый лидер страны будет вынужден вступить в противостояние с оппозиционными консерваторами на всеобщих выборах.

Джастин Трюдо и Владимир Зеленский (Фото: facebook.com/JustinPJTrudeau)

Несколько сотен тысяч членов Либеральной партии отдадут свои голоса, а результаты первого тура будут объявлены примерно в 18:30 (00:30 по Киеву).

Согласно данным соцопросов, сейчас больше всего шансов стать преемником Трюдо у банкира Марка Карни.

Марк Карни (Фото: wikipedia.org)

Именно он получил наибольшую поддержку от членов политической силы и больше всего собранных средств среди четырех кандидатов на пост главы политсилы.