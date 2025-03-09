У Канаді стартували вибори. Хто може стати наступником Трюдо

9 березня канадська Ліберальна партія має намір оголосити наступника Джастіна Трюдо на посту глави політсили і прем’єр-міністра країни. Варто звернути увагу на те, що все це відбувається на тлі торговельної війни, яку США розпочала проти Канади.

Хто може стати новим лідером Канади

Журналісти звертають увагу на те, що новому прем'єру Канаду доведеться вести переговори з президентом США Дональдом Трампом, який погрожує додатковими тарифами проти канадської продукції.

Ба більше, це не все — новий лідер країни буде вимушений вступити у протистояння з опозиційними консерваторами на загальних виборах.

Джастін Трюдо та Володимир Зеленський (Фото: facebook.com/JustinPJTrudeau)

Кілька сотень тисяч членів Ліберальної партії віддадуть свої голоси, а результати першого туру будуть оголошені приблизно о 18:30 (00:30 за Києвом).

Згідно з даними соцопитувань, наразі найбільше шансів стати наступником Трюдо має банкір Марк Карні.

Марк Карні (Фото: wikipedia.org)

Саме він отримав найбільшу підтримку від членів політичної сили і найбільше зібраних коштів серед чотирьох кандидатів на посаду глави політсили.