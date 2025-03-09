У Канаді стартували вибори. Хто може стати наступником Трюдо
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Світ
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У Канаді стартували вибори. Хто може стати наступником Трюдо

Трюдо
Джерело:  Reuters

9 березня канадська Ліберальна партія має намір оголосити наступника Джастіна Трюдо на посту глави політсили і прем’єр-міністра країни. Варто звернути увагу на те, що все це відбувається на тлі торговельної війни, яку США розпочала проти Канади.

Головні тези:

  • Новий прем'єр-міністр Канади стикнеться одразу з кількома серйозними викликами.
  • Найбільше шансів на перемогу має банкір Марк Карні.

Хто може стати новим лідером Канади

Журналісти звертають увагу на те, що новому прем'єру Канаду доведеться вести переговори з президентом США Дональдом Трампом, який погрожує додатковими тарифами проти канадської продукції.

Ба більше, це не все — новий лідер країни буде вимушений вступити у протистояння з опозиційними консерваторами на загальних виборах.

Джастін Трюдо та Володимир Зеленський (Фото: facebook.com/JustinPJTrudeau)

Кілька сотень тисяч членів Ліберальної партії віддадуть свої голоси, а результати першого туру будуть оголошені приблизно о 18:30 (00:30 за Києвом).

Згідно з даними соцопитувань, наразі найбільше шансів стати наступником Трюдо має банкір Марк Карні.

Марк Карні (Фото: wikipedia.org)

Саме він отримав найбільшу підтримку від членів політичної сили і найбільше зібраних коштів серед чотирьох кандидатів на посаду глави політсили.

Близько двох третин членів кабінету Трюдо публічно підтримують Карні, а опитування, проведене наприкінці лютого, показало, що Карні має 43% підтримки серед лібералів порівняно з 31% його головної суперниці, колишньої міністерки фінансів Христі Фріланд.

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