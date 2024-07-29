На территории Республики Карелия в России произошел прорыв дамбы, в результате которого погиб по меньшей мере один человек, а также пострадавшие и пропавшие без вести.

Что известно об обстоятельствах прорыва дамбы в Карелии

По информации РосСМИ, на территории Карелии произошло размытие временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала, установленной на период реконструкции канала.

Отмечается, что в результате прорыва дамбы вода затопила все близлежащие деревни.

Поток воды фактически снес дамбу высотой в 8 метров и в ширину в 10 метров. Ее построили временно, для страховки на время ремонта дамбы.

Что известно о последствиях прорыва дамбы

Всего из-за подрыва дамбы разрушены 13 домов.

Уже известно об одном погибшем, также есть пострадавшие. Шесть человек пропали без вести, однако впоследствии некоторых удалось все же отыскать.

В Сегежском округе Карелии введен режим чрезвычайной ситуации. Сообщается, что вода движется в направлении дачного кооперативного "Балтийского".

Пропавшими считались шесть человек. Впоследствии четыре человека нашли живыми. Позже стало известно, что один человек погиб, судьба двоих неизвестна.