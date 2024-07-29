В Карелии произошел прорыв дамбы. Есть разрушения и погибшие — видео
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В Карелии произошел прорыв дамбы. Есть разрушения и погибшие — видео

Последствия прорыва дамбы в Карелии
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Источник:  online.ua

На территории Республики Карелия в России произошел прорыв дамбы, в результате которого погиб по меньшей мере один человек, а также пострадавшие и пропавшие без вести.

Главные тезисы

  • Произошел прорыв дамбы в Карелии, в результате которого погиб один человек, есть пострадавшие и пропавшие без вести.
  • Вода затопила близлежащие деревни из-за размытия временной перемычки между шлюзами канала.
  • По информации РосСМИ, разрушены 13 домов, и введен режим чрезвычайной ситуации в Сегежском округе Карелии.
  • Беломорско-Балтийский канал, объект трагедии, построен руками узников ГУЛАГа, соединяет Белое и Онежское озера.
  • Инцидент с прорывом дамбы в Карелии - серьезное происшествие с трагическими последствиями для региона и его жителей.

Что известно об обстоятельствах прорыва дамбы в Карелии

По информации РосСМИ, на территории Карелии произошло размытие временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала, установленной на период реконструкции канала.

Отмечается, что в результате прорыва дамбы вода затопила все близлежащие деревни.

Поток воды фактически снес дамбу высотой в 8 метров и в ширину в 10 метров. Ее построили временно, для страховки на время ремонта дамбы.

Что известно о последствиях прорыва дамбы

Всего из-за подрыва дамбы разрушены 13 домов.

Уже известно об одном погибшем, также есть пострадавшие. Шесть человек пропали без вести, однако впоследствии некоторых удалось все же отыскать.

В Сегежском округе Карелии введен режим чрезвычайной ситуации. Сообщается, что вода движется в направлении дачного кооперативного "Балтийского".

Пропавшими считались шесть человек. Впоследствии четыре человека нашли живыми. Позже стало известно, что один человек погиб, судьба двоих неизвестна.

Беломорско-Балтийский канаал – искусственная водная артерия, построенная на севере СССР (ныне России), соединяющая Белое и Онежское озеро с возможностью дальнейшего выхода в Балтийское море в районе Санкт-Петербурга. Построен между 1931 и 1933 гг. в рекордно короткие сроки, за 1 год и 9 месяцев, руками узников ГУЛАГа. По разным данным, во время строительства умерло до 200 тысяч рабочих.

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