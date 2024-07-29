На території Республіки Карелія в Росії стався прорив дамби, внаслідок якого загинула щонайменше одна людина та також є постраждалі та зниклі безвісти.
Головні тези:
- Прорив дамби у Карелії спричинив загибель людини та руйнування 13 будинків.
- Вода затопила прилеглі села через розмиття тимчасової перемички між 10-м та 11-м шлюзами каналу.
- Загалом через прорив дамби постраждали шестеро людей, з яких одна особа загинула, двоє залишилися зниклими безвісти.
- Режим надзвичайної ситуації введено в Сегезькому окрузі Карелії.
- Біломорсько-Балтійський канаал, побудований у 1930-х роках руками в'язнів ГУЛАГу, став об'єктом трагедії з великою кількістю жертв.
Що відомо про обставини прориву дамби у Карелії
За інформацією РосЗМІ, на території Карелії відбулось розмиття тимчасову перемички між 10-м та 11-м шлюзами Бєломорсько-Балтійського каналу, яку було встановлено на період реконструкції каналу.
Зазначається, що в результаті прориву дамби вода затопила усі прилеглі села.
Потік води фактично зніс дамбу заввишки 8 метрів і завширшки 10 метрів. Її збудували тимчасово, для страховки на час ремонту греблі.
Що відомо про наслідки прориву дамби
Загалом через підрив дамби зруйновано 13 будинків.
Вже відомо про одного загиблого, також є постраждалі. Шестеро людей зникли безвісти, проте згодом деяких вдалось все ж відшукати.
У Сегезькому окрузі Карелії введено режим надзвичайної ситуації. Повідомляється, що вода рухається у напрямку дачного кооперативну "Балтійський".
Зниклими вважалися шестеро осіб. Згодом чотирьох людей знайшли живими. Пізніше стало відомо, що одна людина загинула, доля двох невідома.
Біломорсько-Балтійський канаал — штучна водна артерія, побудована на півночі СРСР (нині Росії), що з'єднує Біле море та Онезьке озеро з можливістю подальшого виходу в Балтійське море у районі Санкт-Петербурга. Збудований між 1931 та 1933 рр. у рекордно короткий термін, за 1 рік і 9 місяців, руками в'язнів ГУЛАГу. За різними даними, під час будівництва померло до 200 тисяч робітників.
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