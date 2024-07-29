На території Республіки Карелія в Росії стався прорив дамби, внаслідок якого загинула щонайменше одна людина та також є постраждалі та зниклі безвісти.

Що відомо про обставини прориву дамби у Карелії

За інформацією РосЗМІ, на території Карелії відбулось розмиття тимчасову перемички між 10-м та 11-м шлюзами Бєломорсько-Балтійського каналу, яку було встановлено на період реконструкції каналу.

Зазначається, що в результаті прориву дамби вода затопила усі прилеглі села.

Потік води фактично зніс дамбу заввишки 8 метрів і завширшки 10 метрів. Її збудували тимчасово, для страховки на час ремонту греблі.

Що відомо про наслідки прориву дамби

Загалом через підрив дамби зруйновано 13 будинків.

Вже відомо про одного загиблого, також є постраждалі. Шестеро людей зникли безвісти, проте згодом деяких вдалось все ж відшукати.

У Сегезькому окрузі Карелії введено режим надзвичайної ситуації. Повідомляється, що вода рухається у напрямку дачного кооперативну "Балтійський".

Зниклими вважалися шестеро осіб. Згодом чотирьох людей знайшли живими. Пізніше стало відомо, що одна людина загинула, доля двох невідома.