В Карпатах нашли новую залежь газа с рекордными показателями

В Карпатах на одном из истощенных месторождений нашли новую залежь газа. Она является самым большим в регионе за последние 20 лет.
Нафтогаз рассказал о новом месторождении газа
Группа Нафтогаз сообщила, что во время доразведки одного из истощенных, как считалось ранее, месторождений в Карпатах найдена новая залежь газа.
В компании добавили, что находка является результатом слаженной работы профессионалов, применения сейсморазведочных 3D-исследований и современных технологий бурения.
Что известно о новом месторождении
В Нафтогазе сообщили, что залежь открыли в мезозойском газоносном комплексе Карпат.
По словам компании, буровую скважину закладывали по результатам интерпретации новых данных ранее проведенных сейсморазведочных 3D-исследований.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-