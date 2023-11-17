В Карпатах нашли новую залежь газа с рекордными показателями

В Карпатах на одном из истощенных месторождений нашли новую залежь газа. Она является самым большим в регионе за последние 20 лет.

Нафтогаз рассказал о новом месторождении газа

Группа Нафтогаз сообщила, что во время доразведки одного из истощенных, как считалось ранее, месторождений в Карпатах найдена новая залежь газа.

Скважина на глубине 1600 м дала дебит более 200 тыс. куб. м газа в сутки и установила рекорд добычи в регионе за последние 20 лет! Поделиться

В компании добавили, что находка является результатом слаженной работы профессионалов, применения сейсморазведочных 3D-исследований и современных технологий бурения.

Скважина для бурения, кстати, была смонтирована тоже в рекордно сжатые сроки. Делаем все возможное и невозможное для увеличения добычи украинского газа! Поделиться

Что известно о новом месторождении

В Нафтогазе сообщили, что залежь открыли в мезозойском газоносном комплексе Карпат.

Новую скважину глубиной 1600 м команда специалистов БУ «Укрбургаз» пробурила с целью разведки истощенного месторождения. Рекордные показатели газодобычи были достигнуты благодаря использованию современных технологий, в частности, бурового станка «Иван Богун». Поделиться

По словам компании, буровую скважину закладывали по результатам интерпретации новых данных ранее проведенных сейсморазведочных 3D-исследований.