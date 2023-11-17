У Карпатах знайшли новий поклад газу з рекордними показниками

У Карпатах на одному з виснажених родовищ знайшли новий поклад газу. Він є найбільшим у регіоні за останні 20 років.

Нафтогаз розповів про нове родовище газу

Група Нафтогаз повідомила, що під час дорозвідки одного з виснажених, як вважалось раніше, родовищ в Карпатах знайдено новий поклад газу.

Свердловина на глибині 1 600 м дала дебіт понад 200 тис. куб. м газу на добу і встановила рекорд видобутку в регіоні за останні 20 років! Поширити

У компанії додали, що знахідка є є результатом злагодженої роботи професіоналів, застосування сейсморозвідувальних 3D-досліджень та сучасних технологій буріння.

Свердловина для буріння, до речі, була змонтована теж у рекордно стислі терміни. Робимо все можливе і неможливе для збільшення видобутку українського газу! Поширити

Що відомо про нове родовище

У Нафтогазі повідомили, що поклад відкрили у мезозойському газоносному комплексі Карпат.

Нову свердловину глибиною 1 600 м команда фахівців БУ «Укрбургаз» пробурила з метою дорозвідки виснаженого родовища. Рекордні показники газовидобутку було досягнуто завдяки використанню сучасних технологій, зокрема бурового верстата «Іван Богун». Поширити

За словами компанії, свердловину для буріння закладали за результатами інтерпретації нових даних раніше проведених сейсморозвідувальних 3D-досліджень.