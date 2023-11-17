У Карпатах знайшли новий поклад газу з рекордними показниками

У Карпатах на одному з виснажених родовищ знайшли новий поклад газу. Він є найбільшим у регіоні за останні 20 років.
Нафтогаз розповів про нове родовище газу
Група Нафтогаз повідомила, що під час дорозвідки одного з виснажених, як вважалось раніше, родовищ в Карпатах знайдено новий поклад газу.
У компанії додали, що знахідка є є результатом злагодженої роботи професіоналів, застосування сейсморозвідувальних 3D-досліджень та сучасних технологій буріння.
Що відомо про нове родовище
У Нафтогазі повідомили, що поклад відкрили у мезозойському газоносному комплексі Карпат.
За словами компанії, свердловину для буріння закладали за результатами інтерпретації нових даних раніше проведених сейсморозвідувальних 3D-досліджень.
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