22 января в России запомнится сразу несколькими громкими событиями. Одно из них – прорыв подземных коммуникаций в Казани. Кроме того, в Самаре россияне не могут потушить масштабный пожар, а во Владивостоке страдают от урагана.

В России затопило часть Казани

По словам российских пропагандистов, в Казани в городе образовалась новая река после прорыва подземных коммуникаций.

Из-за коммунальной аварии перекрыли несколько улиц, одна машина превратилась в судно. В пяти домах по проспекту Амирхана и Чистопольской улицы отключили воду, — сказано в сообщении. Поделиться

Кроме того, указано, что последствия аварии пытаются устранить три бригады аварийной службы и 16 единиц техники, однако пока безуспешно.

Российский Владивосток накрыл ураган: первые подробности

Также 22 января от непогоды страдают жители Владивостока, ведь именно там ураганный ветер сносит буквально все на своем пути.

Согласно данным местных синоптиков, порывы достигают 34 метров в секунду.

Из-за непогоды закрыли сообщение с островом Русским. Теперь студентов, которые не смогли выехать, будут размещать в гостиничных комплексах, а желающих вернутся на остров будут временно размещать во Владивостоке. Поделиться

В Самаре бушует масштабный пожар

22 января в российском городе Самара вспыхнул пожар на рынке. В настоящее время площадь пожара составляет уже более 1000 кв.

По словам местных жителей, поначалу они услышали громкие взрывы.

Как утверждают российские пропагандисты, огонь, вероятно, дошел до павильонов с пиротехникой.

На видео можно увидеть столбы черного дыма и масштабный пожар.

По предварительным данным, причиной пожара является якобы возгорание в электронном щитке.