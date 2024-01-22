В Казани одна из улиц превратилась в реку на фоне коммунального коллапса — видео

22 января в России запомнится сразу несколькими громкими событиями. Одно из них – прорыв подземных коммуникаций в Казани. Кроме того, в Самаре россияне не могут потушить масштабный пожар, а во Владивостоке страдают от урагана.
В России затопило часть Казани
По словам российских пропагандистов, в Казани в городе образовалась новая река после прорыва подземных коммуникаций.
Кроме того, указано, что последствия аварии пытаются устранить три бригады аварийной службы и 16 единиц техники, однако пока безуспешно.
Российский Владивосток накрыл ураган: первые подробности
Также 22 января от непогоды страдают жители Владивостока, ведь именно там ураганный ветер сносит буквально все на своем пути.
Согласно данным местных синоптиков, порывы достигают 34 метров в секунду.
В Самаре бушует масштабный пожар
22 января в российском городе Самара вспыхнул пожар на рынке. В настоящее время площадь пожара составляет уже более 1000 кв.
По словам местных жителей, поначалу они услышали громкие взрывы.
Как утверждают российские пропагандисты, огонь, вероятно, дошел до павильонов с пиротехникой.
На видео можно увидеть столбы черного дыма и масштабный пожар.
По предварительным данным, причиной пожара является якобы возгорание в электронном щитке.
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