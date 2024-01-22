У Казані одна з вулиць перетворилися на річку на тлі комунального колапсу — відео

22 січня у Росії запам'ятається одразу кількома гучними подіями. Одна з них — прорив підземних комунікацій у Казані. Окрім того, у Самарі росіяни не можуть приборкати масштабну пожежу, а у Владивостоці страждають від урагану.

У Росії затопило частину Казані

За словами російських пропагандистів, у Казані у місті утворилася нова річка після прориву підземних комунікацій.

Через комунальну аварію перекрили кілька вулиць, одна машина перетворилася на судно. У п'яти будинках на проспекті Амірхана та Чистопольській вулиці відключили воду, — йдеться в повідомленні. Поширити

Окрім того, наголошується, що наслідки аварії намагаються усунути три бригади аварійної служби та 16 одиниць техніки, однак поки безуспішно.

Російський Владивосток накрив ураган: перші подробиці

Також 22 січня від негоди страждають мешканці Владивостока, адже саме там ураганний вітер зносить буквально все на своєму шляху.

Згідно з даними місцевих синоптиків, пориви сягають 34 метрів за секунду.

Через негоду закрили сполучення з островом Руським. Тепер студентів, які не змогли виїхати будуть розміщувати у готельних комплексах, а охочих повернуться на острів будуть тимчасово розміщувати у Владивостоці. Поширити

У Самарі вирує масштабна пожежа

22 січня у російському місті Самара спалахнула пожежа на ринку. Наразі площа пожежі складає вже понад 1 000 м. кв.

За словами місцевих мешканців, спочатку вони почули гучні вибухи.

Як стверджують російські пропагандисти, вогонь, ймовірно, дійшов до павільйонів із піротехнікою.

На відео можна побачити стовпи чорного диму та масштабну пожежу, яку видно у всіх кінцях міста.

За попередніми даними, причиною пожежі є нібито загоряння в електронному щитку.