В Кении вспыхнули массовые антиправительственные протесты после решения властей по повышению налогов.

Что известно о массовых протестах в Кении

Отмечается, что толпа местных жителей устроила штурмы административных зданий и поджигает автомобили.

Столкновения с правоохранителями уже привели к жертвам и пострадавшим, среди которых, в частности, сестра экспрезидента США Барака Обамы.

В последние дни протесты вспыхнули в столице Кении Найроби и нескольких других городах.

Наиболее массовыми оказались антиправительственные акции протеста, получившие название "7 дней гнева".

В понедельник, 24 июня, в соцсетях распространялись сообщения о намерениях устроить "шатдаун" в стране.

Жителей Кении возмутил правительственный законопроект о повышении налогов с целью привлечь 2,7 млрд долларов для уплаты долга перед международными кредиторами, в частности МВФ.

На фоне недовольства общественности правительство пошло на уступки и отменило некоторые противоречивые нормы (налог на добавленную стоимость на хлеб и налог на транспортные средства), но протестующих это не удовлетворило.

🚨🇰🇪

KENYA : Des milliers des manifestants marchent vers Nairobi, la capitale pour réclamer la démission de William RUTO de son poste de Président du Kenya.#Kenya #RejectFinanceBill2024 pic.twitter.com/j4WgDfVwxL — Jeune Patriote Panafricain✊🏿🌍🇸🇳🇸🇩🇨🇩🇵🇸 (@Jeune_Activiste) June 25, 2024

Отмечается, что в первой половине вторника, 25 июня, протестующие предприняли попытку штурма здания парламента в Найроби, где в тот момент принимали резонансный законопроект.

Сотням людей удалось прорваться к зданию парламента.

Правоохранители в ответ на действия протестующих применили слезоточивый газ. Вспыхнул пожар.

Находившимся в парламенте депутатам удалось эвакуироваться через подземный ход.

Кроме того, протестующие подожгли автомобили возле Верховного суда Кении.

В ходе беспорядков пострадали представители Красного Креста и их машины.

Что известно о пострадавших в результате протестов

Известно, что в результате столкновений и беспорядков погибли 5 человек и более 30 человек получили ранения.

Кроме того, сообщается, что в ходе протестов было зафиксировано нарушение прав человека.

Правозащитные группы отмечают, что протесты переросли в насилие, в частности из-за применения полицейскими огнестрельного оружия.

Среди пострадавших оказалась возведенная сестра экспрезидента США Барака Обамы – кенийская активистка Аума Обама.

Она была среди протестующих, когда полиция применила слезоточивый газ.

Мониторинговый портал NetBlocks сообщил, что во вторник в Кении произошел "серьезный сбой" подключения к Интернету.

Этот инцидент произошел на фоне смертоносного подавления полицией протестующих через день после того, как власти заявили, что отключения Интернета не будет, сообщают аналитики NetBlocks. Поделиться

Сбои также повлияли на соседние страны, включая Бурунди, Уганду и Руанду.

Секретарь Кабинета министров Минобороны Кении Аден Дуале объявил, что власти направят военных для поддержки полиции "в ответ на чрезвычайное состояние безопасности, вызванное протестами" в разных частях страны, которые "приводят к разрушению и нарушению критической инфраструктуры".

С заявлением вечером выступил президент Кении Уильям Руто. По его словам, безопасность семей и имущества для него является приоритетом в ходе протестов.

Руто добавил, что к беспорядкам причастна "группа организованных преступников" .

При этом президент поблагодарил молодежь, которая была в авангарде протестов против повышения налогов, за то, что они подняли "урочный" разговор, но отметил, что это должно "проводиться с уважением к верховенству права и институтам".

В завершение Руто сказал, что правительство будет рассматривать каждую угрозу национальной безопасности как "экзистенциальную угрозу республике" , а участников таких угроз будут рассматривать как "изменников".