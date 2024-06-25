В Кении вспыхнули массовые антиправительственные протесты после решения властей по повышению налогов.
Главные тезисы
- Повышение налогов стало причиной массовых антиправительственных протестов в Кении.
- Протесты привели к столкновениям с правоохранителями и пострадавшим, включая сестру экспрезидента США Барака Обамы.
- Власти направляют военных для поддержки полиции в ответ на чрезвычайное положение.
- Правительство в Кении отменило некоторые противоречивые нормы, но это не удовлетворило протестующих.
- Полиция применяла огнестрельное оружие в ходе протестов, что привело к насилию и жертвам среди мирных жителей.
Что известно о массовых протестах в Кении
Отмечается, что толпа местных жителей устроила штурмы административных зданий и поджигает автомобили.
Столкновения с правоохранителями уже привели к жертвам и пострадавшим, среди которых, в частности, сестра экспрезидента США Барака Обамы.
В последние дни протесты вспыхнули в столице Кении Найроби и нескольких других городах.
Наиболее массовыми оказались антиправительственные акции протеста, получившие название "7 дней гнева".
В понедельник, 24 июня, в соцсетях распространялись сообщения о намерениях устроить "шатдаун" в стране.
Жителей Кении возмутил правительственный законопроект о повышении налогов с целью привлечь 2,7 млрд долларов для уплаты долга перед международными кредиторами, в частности МВФ.
На фоне недовольства общественности правительство пошло на уступки и отменило некоторые противоречивые нормы (налог на добавленную стоимость на хлеб и налог на транспортные средства), но протестующих это не удовлетворило.
🚨🇰🇪— Jeune Patriote Panafricain✊🏿🌍🇸🇳🇸🇩🇨🇩🇵🇸 (@Jeune_Activiste) June 25, 2024
KENYA : Des milliers des manifestants marchent vers Nairobi, la capitale pour réclamer la démission de William RUTO de son poste de Président du Kenya.#Kenya #RejectFinanceBill2024 pic.twitter.com/j4WgDfVwxL
Отмечается, что в первой половине вторника, 25 июня, протестующие предприняли попытку штурма здания парламента в Найроби, где в тот момент принимали резонансный законопроект.
Сотням людей удалось прорваться к зданию парламента.
Kenya parliament. Too bad. pic.twitter.com/CEO32cH8C1— Hussein Nirgadid (@HNirgadid) June 25, 2024
Правоохранители в ответ на действия протестующих применили слезоточивый газ. Вспыхнул пожар.
Находившимся в парламенте депутатам удалось эвакуироваться через подземный ход.
Кроме того, протестующие подожгли автомобили возле Верховного суда Кении.
В ходе беспорядков пострадали представители Красного Креста и их машины.
Что известно о пострадавших в результате протестов
Известно, что в результате столкновений и беспорядков погибли 5 человек и более 30 человек получили ранения.
Кроме того, сообщается, что в ходе протестов было зафиксировано нарушение прав человека.
Правозащитные группы отмечают, что протесты переросли в насилие, в частности из-за применения полицейскими огнестрельного оружия.
Среди пострадавших оказалась возведенная сестра экспрезидента США Барака Обамы – кенийская активистка Аума Обама.
Она была среди протестующих, когда полиция применила слезоточивый газ.
Мониторинговый портал NetBlocks сообщил, что во вторник в Кении произошел "серьезный сбой" подключения к Интернету.
Сбои также повлияли на соседние страны, включая Бурунди, Уганду и Руанду.
Секретарь Кабинета министров Минобороны Кении Аден Дуале объявил, что власти направят военных для поддержки полиции "в ответ на чрезвычайное состояние безопасности, вызванное протестами" в разных частях страны, которые "приводят к разрушению и нарушению критической инфраструктуры".
С заявлением вечером выступил президент Кении Уильям Руто. По его словам, безопасность семей и имущества для него является приоритетом в ходе протестов.
Руто добавил, что к беспорядкам причастна "группа организованных преступников" .
При этом президент поблагодарил молодежь, которая была в авангарде протестов против повышения налогов, за то, что они подняли "урочный" разговор, но отметил, что это должно "проводиться с уважением к верховенству права и институтам".
В завершение Руто сказал, что правительство будет рассматривать каждую угрозу национальной безопасности как "экзистенциальную угрозу республике" , а участников таких угроз будут рассматривать как "изменников".
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