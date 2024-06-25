У Кенії спалахнули масові антиурядові протести після рішення влади щодо підвищення податків.

Що відомо про масові протести у Кенії

Зазначається, що натовп місцевих жителів влаштував штурми адміністративних будівель та підпалює автівки.

Сутички із правоохоронцями вже призвели до жертв та постраждалих, серед яких, зокрема, сестра експрезидента США Барака Обами.

Протягом останніх днів протести спалахнули у столиці Кенії Найробі та кількох інших містах.

Найбільш масовими виявились антиурядові протестні акції, що отримали назву "7 днів гніву".

У понеділок, 24 червня, у соцмережах поширювались повідомлення про наміри влаштувати “шатдаун” в країні.

Жителів Кенії обурив урядовий законопроєкт щодо підвищення податків із метою залучити 2,7 млрд доларів для сплати боргу перед міжнародними кредиторами, зокрема, МВФ.

На тлі невдоволення громадськості уряд пішов на поступки і скасував деякі суперечливі норми (податок на додану вартість на хліб та податок на транспортні засоби), але протестувальників це не вдовольнило.

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KENYA : Des milliers des manifestants marchent vers Nairobi, la capitale pour réclamer la démission de William RUTO de son poste de Président du Kenya.#Kenya #RejectFinanceBill2024 pic.twitter.com/j4WgDfVwxL — Jeune Patriote Panafricain✊🏿🌍🇸🇳🇸🇩🇨🇩🇵🇸 (@Jeune_Activiste) June 25, 2024

Зазначається, що у першій половині вівторка, 25 червня, протестувальники здійснили спробу штурму будівлі парламенту у Найробі, де у той момент ухвалювали резонансний законопроєкт.

Сотням людей вдалось прорватись до будівлі парламенту.

Правоохоронці у відповідь на дії протестувальників застосували сльозогінний газ. Спалахнула пожежа.

Депутатам, що перебували в парламенті, вдалося евакуюватися через підземний хід.

Крім того, протестувальники підпалили автомобілі біля Верховного суду Кенії.

В ході заворушень постраждали представники Червоного Хреста та їхні автівки.

Що відомо про постраждалих внаслідок протестів

Відомо, що внаслідок сутичок та заворушень загинуло 5 осіб і понад 30 людей отримали поранення.

Крім того, повідомляється, що під час протестів було зафіксовано порушення прав людини.

Правозахисні групи наголошують, що протести переросли в насильство, зокрема через застосування поліцейськими вогнепальної зброї.

Серед постраждалих опинилася зведена сестра експрезидента США Барака Обами - кенійська активістка Аума Обама.

Вона була серед протестувальників, коли поліція застосувала сльозогінний газ.

Моніторинговий портал NetBlocks повідомив, що у вівторок у Кенії стався "серйозний збій" підключення до Інтернету.

Цей інцидент стався на тлі смертоносного придушення поліцією протестувальників через день після того, як влада заявила, що відключення Інтернету не буде, - повідомляють аналітики NetBlocks. Поширити

Збої також вплинули на сусідні країни, включаючи Бурунді, Уганду та Руанду.

Секретар Кабінету міністрів Міноборони Кенії Аден Дуале оголосив, що влада направить військових для підтримки поліції "у відповідь на надзвичайний безпековий стан, викликаний протестами" в різних частинах країни, які "призводять до руйнування та порушення критичної інфраструктури".

Із заявою ввечері виступив президент Кенії Вільям Руто. За його словами, безпека сімей і майна для нього є пріоритетом під час протестів.

Руто додав, що до заворушень причетна "група організованих злочинців".

При цьому президент подякував молоді, яка була в авангарді протестів проти підвищення податків, за те, що вони підняли "доречну" розмову, але зазначив, що це має "проводитися з повагою до верховенства права та інституцій".

На завершення Руто сказав, що уряд розглядатиме кожну загрозу національній безпеці як "екзистенційну загрозу республіці", а учасників таких загроз розглядатимуть як "зрадників".