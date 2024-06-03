Родичі російських мобілізованих вийшли на протест з дітьми й вимагають повернути чоловіків додому з війни, яку розпочала РФ проти України.
Головні тези:
- Дружини військових РФ вийшли на протест у Москві, вимагаючи повернути чоловіків додому з війни проти України.
- Родичі загиблих і зниклих безвісті солдатів стають активними критиками дій російського уряду, вимагаючи прозорості та правдивої інформації.
- Росіяни висловлюють незадоволення з приводу суспільної підтримки війни проти України і вимагають зупинити злочинну політику Кремля.
- Кремль утримує війну в Україні в секреті, і росіяни вимагають офіційної інформації щодо загиблих і поранених військовослужбовців.
- За даними США, понад 300 тис. російських військовослужбовців було поранено або вбито у війні проти України.
У Росії дружини військових вийшли на акцію протесту проти мобілізації
Як зазначається, акцію протесту влаштували біля будівлі Міноборони РФ у Москві. Там дружини та матері мобілізованих вийшли з вимогою зустрічі з новим міністром Білоусовим.
Вони також зазначили, що біля будівлі міністерства за ними стежать і знімають невідомі. У зв'язку із цим жінки викликали на місце поліцію.
Також зазначається, що у жінок поліцейські почали переписувати особисті дані, поруч стоїть автозак. Затримань наразі немає.
В Росії зростає спротив Путіну з боку родичів зниклих безвісти військових в Україні
Журналісти видання WSJ зазначають, що матері та дружини загиблих і зниклих безвісті російських військових у війні проти України стали одними з найбільших активних критиків злочинних дій кремлівського путінського режиму.
Зазначається, що розгнівані росіяни ставлять під сумнів твердження, що суспільство підтримує злочинну війну Кремля проти України.
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