У Москві дружини військових РФ вийшли на акцію протесту — фото та відео
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Події
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У Москві дружини військових РФ вийшли на акцію протесту — фото та відео

протест
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Джерело:  online.ua

Родичі російських мобілізованих вийшли на протест з дітьми й вимагають повернути чоловіків додому з війни, яку розпочала РФ проти України.

Головні тези:

  • Дружини військових РФ вийшли на протест у Москві, вимагаючи повернути чоловіків додому з війни проти України.
  • Родичі загиблих і зниклих безвісті солдатів стають активними критиками дій російського уряду, вимагаючи прозорості та правдивої інформації.
  • Росіяни висловлюють незадоволення з приводу суспільної підтримки війни проти України і вимагають зупинити злочинну політику Кремля.
  • Кремль утримує війну в Україні в секреті, і росіяни вимагають офіційної інформації щодо загиблих і поранених військовослужбовців.
  • За даними США, понад 300 тис. російських військовослужбовців було поранено або вбито у війні проти України.

У Росії дружини військових вийшли на акцію протесту проти мобілізації

Як зазначається, акцію протесту влаштували біля будівлі Міноборони РФ у Москві. Там дружини та матері мобілізованих вийшли з вимогою зустрічі з новим міністром Білоусовим.

Ми хочемо, щоб новий міністр нас почув, щоб він з нами зустрівся і вже почав вирішувати нашу проблему, — наголошують жінки.

Мобілізовані та контрактники, які перебувають там неймовірну кількість часу, вони заслужили повернутися додому, — заявили жінки.

Вони також зазначили, що біля будівлі міністерства за ними стежать і знімають невідомі. У зв'язку із цим жінки викликали на місце поліцію.

Також зазначається, що у жінок поліцейські почали переписувати особисті дані, поруч стоїть автозак. Затримань наразі немає.

В Росії зростає спротив Путіну з боку родичів зниклих безвісти військових в Україні

Журналісти видання WSJ зазначають, що матері та дружини загиблих і зниклих безвісті російських військових у війні проти України стали одними з найбільших активних критиків злочинних дій кремлівського путінського режиму.

Горе і гнів посилюються відсутністю прозорості з боку російського уряду щодо солдатів, які пропали безвісти або ймовірно мертві. У російських соціальних мережах з'явилися групи, в яких беруть участь десятки тисяч родичів і друзів зниклих безвісти солдатів, де вони діляться інформацією в надії з'ясувати, що ж сталося, — підкреслюється у матеріалі.

Зазначається, що розгнівані росіяни ставлять під сумнів твердження, що суспільство підтримує злочинну війну Кремля проти України.

Хоча напруженість поки що не становить серйозної загрози для Путіна, в кінцевому підсумку вона може перерости в більш широке інакомислення. Кремль заборонив висвітлення війни всередині країни і не повідомляє жодних офіційних даних про солдатів, зниклих безвісти. Востаннє Міністерство оборони Росії надавало публічні дані про кількість своїх солдатів, загиблих в Україні, у вересні 2022 року, коли повідомлялося, що загинуло 5937 осіб. За оцінками США, понад 300 тис російських військовослужбовців було поранено або вбито, — зазначають автори матеріалу.

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