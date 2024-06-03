Родичі російських мобілізованих вийшли на протест з дітьми й вимагають повернути чоловіків додому з війни, яку розпочала РФ проти України.

У Росії дружини військових вийшли на акцію протесту проти мобілізації

Як зазначається, акцію протесту влаштували біля будівлі Міноборони РФ у Москві. Там дружини та матері мобілізованих вийшли з вимогою зустрічі з новим міністром Білоусовим.

Ми хочемо, щоб новий міністр нас почув, щоб він з нами зустрівся і вже почав вирішувати нашу проблему, — наголошують жінки. Поширити

Мобілізовані та контрактники, які перебувають там неймовірну кількість часу, вони заслужили повернутися додому, — заявили жінки. Поширити

Вони також зазначили, що біля будівлі міністерства за ними стежать і знімають невідомі. У зв'язку із цим жінки викликали на місце поліцію.

Також зазначається, що у жінок поліцейські почали переписувати особисті дані, поруч стоїть автозак. Затримань наразі немає.

В Росії зростає спротив Путіну з боку родичів зниклих безвісти військових в Україні

Журналісти видання WSJ зазначають, що матері та дружини загиблих і зниклих безвісті російських військових у війні проти України стали одними з найбільших активних критиків злочинних дій кремлівського путінського режиму.

Горе і гнів посилюються відсутністю прозорості з боку російського уряду щодо солдатів, які пропали безвісти або ймовірно мертві. У російських соціальних мережах з'явилися групи, в яких беруть участь десятки тисяч родичів і друзів зниклих безвісти солдатів, де вони діляться інформацією в надії з'ясувати, що ж сталося, — підкреслюється у матеріалі. Поширити

Зазначається, що розгнівані росіяни ставлять під сумнів твердження, що суспільство підтримує злочинну війну Кремля проти України.