Родственники российских мобилизованных вышли на протест с детьми и требуют вернуть мужчин домой с войны, начатой РФ против Украины.

В России жены военных вышли на акцию протеста против мобилизации

Как отмечается, акцию протеста устроили у здания Минобороны РФ в Москве. Там жены и мобилизованные матери вышли с требованием встречи с новым министром Белоусовым.

Мы хотим, чтобы новый министр нас услышал, чтобы он с нами встретился и уже начал решать нашу проблему, — отмечают женщины. Поделиться

Мобилизированные и находящиеся там невероятное количество времени контрактники они заслужили вернуться домой, — заявили женщины. Поделиться

Они также отметили, что у здания министерства за ними следят и снимают неизвестных. В связи с этим женщины вызвали на место полицию.

Также отмечается, что у женщин полицейские начали переписывать личные данные, рядом стоит автозак. Задержаний пока нет.

В России растет сопротивление Путину со стороны родственников пропавших без вести военных в Украине

Журналисты издания WSJ отмечают, что матери и жены погибших и пропавших без вести российских военных в войне против Украины стали одними из самых активных критиков преступных действий кремлевского путинского режима.

Горе и гнев усугубляются отсутствием прозрачности со стороны российского правительства в отношении пропавших без вести солдат или вероятно мертвых. В российских социальных сетях появились группы, в которых участвуют десятки тысяч родственников и друзей пропавших без вести солдат, где они делятся информацией в надежде выяснить, что же произошло, подчеркивается в материале. Поделиться

Отмечается, что разгневанные россияне ставят под сомнение утверждение, что общество поддерживает преступную войну Кремля против Украины.