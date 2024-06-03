Родственники российских мобилизованных вышли на протест с детьми и требуют вернуть мужчин домой с войны, начатой РФ против Украины.
Главные тезисы
- Жены и родственники военных РФ вышли на акцию протеста в Москве, требуют вернуть мужей домой с войны против Украины.
- Российские женщины стали активными критиками преступных действий кремлевского путинского режима, требуя прозрачности по поводу пропавших без вести военных.
- Повышается напряженность в обществе, вызванная отсутствием информации о судьбе солдат, пропавших без вести в Украине, что может стать угрозой для Путина.
- Кремль запретил освещение войны внутри страны и скрывает официальные данные о потерях российских военнослужащих в Украине, вызывая недовольство в обществе.
- По оценкам США, более 300 тыс. российских военнослужащих были ранены или убиты в ходе конфликта в Украине, несмотря на молчание российского правительства.
В России жены военных вышли на акцию протеста против мобилизации
Как отмечается, акцию протеста устроили у здания Минобороны РФ в Москве. Там жены и мобилизованные матери вышли с требованием встречи с новым министром Белоусовым.
Они также отметили, что у здания министерства за ними следят и снимают неизвестных. В связи с этим женщины вызвали на место полицию.
Также отмечается, что у женщин полицейские начали переписывать личные данные, рядом стоит автозак. Задержаний пока нет.
В России растет сопротивление Путину со стороны родственников пропавших без вести военных в Украине
Журналисты издания WSJ отмечают, что матери и жены погибших и пропавших без вести российских военных в войне против Украины стали одними из самых активных критиков преступных действий кремлевского путинского режима.
Отмечается, что разгневанные россияне ставят под сомнение утверждение, что общество поддерживает преступную войну Кремля против Украины.
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