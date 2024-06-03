В Москве жены военных РФ вышли на акцию протеста — фото и видео
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Проиcшествия
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В Москве жены военных РФ вышли на акцию протеста — фото и видео

протест
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Источник:  online.ua

Родственники российских мобилизованных вышли на протест с детьми и требуют вернуть мужчин домой с войны, начатой РФ против Украины.

Главные тезисы

  • Жены и родственники военных РФ вышли на акцию протеста в Москве, требуют вернуть мужей домой с войны против Украины.
  • Российские женщины стали активными критиками преступных действий кремлевского путинского режима, требуя прозрачности по поводу пропавших без вести военных.
  • Повышается напряженность в обществе, вызванная отсутствием информации о судьбе солдат, пропавших без вести в Украине, что может стать угрозой для Путина.
  • Кремль запретил освещение войны внутри страны и скрывает официальные данные о потерях российских военнослужащих в Украине, вызывая недовольство в обществе.
  • По оценкам США, более 300 тыс. российских военнослужащих были ранены или убиты в ходе конфликта в Украине, несмотря на молчание российского правительства.

В России жены военных вышли на акцию протеста против мобилизации

Как отмечается, акцию протеста устроили у здания Минобороны РФ в Москве. Там жены и мобилизованные матери вышли с требованием встречи с новым министром Белоусовым.

Мы хотим, чтобы новый министр нас услышал, чтобы он с нами встретился и уже начал решать нашу проблему, — отмечают женщины.

Мобилизированные и находящиеся там невероятное количество времени контрактники они заслужили вернуться домой, — заявили женщины.

Они также отметили, что у здания министерства за ними следят и снимают неизвестных. В связи с этим женщины вызвали на место полицию.

Также отмечается, что у женщин полицейские начали переписывать личные данные, рядом стоит автозак. Задержаний пока нет.

В России растет сопротивление Путину со стороны родственников пропавших без вести военных в Украине

Журналисты издания WSJ отмечают, что матери и жены погибших и пропавших без вести российских военных в войне против Украины стали одними из самых активных критиков преступных действий кремлевского путинского режима.

Горе и гнев усугубляются отсутствием прозрачности со стороны российского правительства в отношении пропавших без вести солдат или вероятно мертвых. В российских социальных сетях появились группы, в которых участвуют десятки тысяч родственников и друзей пропавших без вести солдат, где они делятся информацией в надежде выяснить, что же произошло, подчеркивается в материале.

Отмечается, что разгневанные россияне ставят под сомнение утверждение, что общество поддерживает преступную войну Кремля против Украины.

Хотя напряженность пока не представляет серьезной угрозы Путину, в конечном итоге она может перерасти в более широкое инакомыслие. Кремль запретил освещение войны внутри страны и не сообщает никаких официальных данных о солдатах, пропавших без вести. Последний раз Министерство обороны России предоставляло публичные данные о количестве своих солдат, погибших в Украине, в сентябре 2022 года, когда сообщалось, что погибли 5937 человек. По оценкам США, более 300 тыс. российских военнослужащих были ранены или убиты, — отмечают авторы материала.

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