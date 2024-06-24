В Киеве и 11 областях увеличили ограничение света — где именно

"Укрэнерго" с 13:00 применило аварийные отключения в Днепропетровской области. В половине областей увеличены ограничения к вечеру.

Как изменились ограничения света в Украине 24 июня

По данным прессслужбы, в Киеве, Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской областях с 13.00 до 23.00 введен увеличенный объем ограничений.

Причина — недостаточная эффективность уже принятых облэнерго мер ограничения потребления», — говорится в сообщении.

Ранее "Укрэнерго" сообщило, что 24 июня меры ограничения потребления электроэнергии будут действовать в течение всех суток, однако с 19:00 объем ограничений будет больше.

Отключение света в Украине

В ходе масштабных обстрелов весной этого года Россия уничтожила более 80% электрогенерации в Украине. Поэтому по всей стране вводятся графики потребления электроэнергии, которые могут быть как плановыми, так и аварийными.

Аварийные графики применяются при превышении дневных лимитов потребления электроэнергии.

Напомним, ночью 22 июня армия РФ совершила новые атаки на энергетические объекты оператора системы передачи в южном и западном регионах.

Речь идет о Запорожской и Львовской областях.

Согласно последним данным, на одном из объектов в результате обстрела повреждено оборудование. Пострадали два энергетика, их доставили в больницу.

Также при обстреле отключалась воздушная линия электропередачи в восточном регионе, что привело к снижению нагрузки на генерирующем объекте. Последствия уточняются, сообщили в ведомстве.

Как заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, из-за российских обстрелов Украина потеряла 9 гигаватт мощности. По его словам, отключения необходимы, чтобы энергосистема сохранила свою целостность и чтобы не допустить блекауту страной.