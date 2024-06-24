У Києві та 11 областях збільшили обмеження світла — де саме

"Укренерго" з 13:00 застосувало аварійні відключення у Дніпропетровській області. У половині областей збільшені обмеження до вечора.
Головні тези:
- Ситуацію ускладнюють російські обстріли, які спричинили втрату 9 гігават потужності та повалення електропередач на деяких об’єктах.
- Аварійні відключення електроенергії застосовуються у разі перевищення денних лімітів споживання, щоб зберегти цілісність енергетичної системи.
- Графіки обмежень споживання електроенергії діють усієї доби, але з 19:00 обсяг обмежень у деяких областях ще більший.
Як змінилися обмеження світла в Україні 24 червня
За даними пресслужби, у Києві, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській областях з 13:00 до 23:00 введено збільшений обсяг обмежень.
Причина — недостатня ефективність вже застосованих обленерго заходів обмеження споживання", — йдеться в повідомленні.
Раніше "Укренерго" повідомило, що 24 червня заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом усієї доби, проте з 19:00 обсяг обмежень буде більшим.
Відключення світла в Україні
Під час масштабних обстрілів навесні цього року Росія знищила понад 80% електрогенерації в Україні. Через це по всій країні вводяться графіки споживання електроенергії, які можуть бути як плановими, так і аварійними.
Аварійні графіки застосовуються у разі перевищення денних лімітів споживання електроенергії.
Нагадаємо, уночі 22 червня армія РФ здійснила нові атаки на енергетичні об’єкти оператора системи передачі у південному та західному регіонах
Йдеться про Запорізьку та Львівську області.
Згідно з останніми даними, на одному з об’єктів внаслідок обстрілу пошкоджене обладнання. Постраждали двоє енергетиків, їх доправили до лікарні.
Також під час обстрілу відключалася повітряна лінія електропередачі у східному регіоні, що призвело до зниження навантаження на генеруючому об’єкті. Наслідки уточнюються, — повідомили у відомстві.
Як заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, через російські обстріли Україна втратила 9 гігават потужності. За його словами, відключення необхідні, щоб енергосистема зберегла свою цілісність і щоб не допустити блекауту країною.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-