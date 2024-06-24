У Києві та 11 областях збільшили обмеження світла — де саме
Категорія
Україна
Дата публікації

У Києві та 11 областях збільшили обмеження світла — де саме

світло
Джерело:  Укренерго

"Укренерго" з 13:00 застосувало аварійні відключення у Дніпропетровській області. У половині областей збільшені обмеження до вечора.

Головні тези:

 

  • Ситуацію ускладнюють російські обстріли, які спричинили втрату 9 гігават потужності та повалення електропередач на деяких об’єктах.
  • Аварійні відключення електроенергії застосовуються у разі перевищення денних лімітів споживання, щоб зберегти цілісність енергетичної системи.
  • Графіки обмежень споживання електроенергії діють усієї доби, але з 19:00 обсяг обмежень у деяких областях ще більший.

Як змінилися обмеження світла в Україні 24 червня

За даними пресслужби, у Києві, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській областях з 13:00 до 23:00 введено збільшений обсяг обмежень.

Причина — недостатня ефективність вже застосованих обленерго заходів обмеження споживання", — йдеться в повідомленні.

Раніше "Укренерго" повідомило, що 24 червня заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом усієї доби, проте з 19:00 обсяг обмежень буде більшим.

Відключення світла в Україні

Під час масштабних обстрілів навесні цього року Росія знищила понад 80% електрогенерації в Україні. Через це по всій країні вводяться графіки споживання електроенергії, які можуть бути як плановими, так і аварійними.

Аварійні графіки застосовуються у разі перевищення денних лімітів споживання електроенергії.

Нагадаємо, уночі 22 червня армія РФ здійснила нові атаки на енергетичні об’єкти оператора системи передачі у південному та західному регіонах

Йдеться про Запорізьку та Львівську області.

Згідно з останніми даними, на одному з об’єктів внаслідок обстрілу пошкоджене обладнання. Постраждали двоє енергетиків, їх доправили до лікарні.

Також під час обстрілу відключалася повітряна лінія електропередачі у східному регіоні, що призвело до зниження навантаження на генеруючому об’єкті. Наслідки уточнюються, — повідомили у відомстві.

Як заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, через російські обстріли Україна втратила 9 гігават потужності. За його словами, відключення необхідні, щоб енергосистема зберегла свою цілісність і щоб не допустити блекауту країною.

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