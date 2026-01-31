В Киеве и двух областях Украины возобновили электроснабжение критической инфраструктуры — Шмыгаль
В Киеве и двух областях Украины возобновили электроснабжение критической инфраструктуры — Шмыгаль

Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
По состоянию на 14:00 в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях возобновлено энергоснабжение для критической инфраструктуры.

Главные тезисы

  • Энергоснабжение для критической инфраструктуры было восстановлено в Киеве и двух украинских областях.
  • Критические энергообъекты в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях уже работают, следующим этапом будет возвращение света бытовым потребителям в других регионах.

В Киеве, Киевской и Днепропетровщине заживлены критические энергообъекты

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, следующим этапом будет происходить постепенное заживление бытовых потребителей. В Харьковской, Житомирской и Одесской областях уже возвращают свет людям.

Энергосистема работает целостно. Диспетчеры Укрэнерго контролируют ситуацию. В то же время, продолжаем наблюдать значительный дефицит мощности. Ряд областей остается на аварийных графиках отключений,

Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль

Министр энергетики Украины

Шмыгаль подчеркнул, что энергетики работают в режиме 24/7, чтобы вернуть людям тепло и свет.

