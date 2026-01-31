В Киеве и двух областях Украины возобновили электроснабжение критической инфраструктуры — Шмыгаль

По состоянию на 14:00 в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях возобновлено энергоснабжение для критической инфраструктуры.
Главные тезисы
- Энергоснабжение для критической инфраструктуры было восстановлено в Киеве и двух украинских областях.
- Критические энергообъекты в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях уже работают, следующим этапом будет возвращение света бытовым потребителям в других регионах.
В Киеве, Киевской и Днепропетровщине заживлены критические энергообъекты
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.
Шмыгаль подчеркнул, что энергетики работают в режиме 24/7, чтобы вернуть людям тепло и свет.
