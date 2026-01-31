У Києві та двох областях України відновили електропостачання критичної інфраструктури

Станом на 14.00 у Києві, Київській та Дніпропетровській областях відновлено енергопостачання для критичної інфраструктури.
Головні тези:
- У Києві, Київській та Дніпропетровській областях відновлено енергопостачання для критичної інфраструктури.
- Критичні енергооб’єкти в Києві, на Київщині та Дніпропетровщині вже зажили, а наступним етапом є поступове заживлення побутових споживачів.
У Києві, на Київщині та Дніпропетровщині заживлені критичні енергооб’єкти
Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр - міністр енергетики України Денис Шмигаль.
Шмигаль підкреслив, що енергетики працюють у режимі 24/7, аби повернути людям тепло та світло.
