У Києві та двох областях України відновили електропостачання критичної інфраструктури
У Києві та двох областях України відновили електропостачання критичної інфраструктури

Денис Шмигаль
ремонт

Станом на 14.00 у Києві, Київській та Дніпропетровській областях відновлено енергопостачання для критичної інфраструктури.

Головні тези:

  • У Києві, Київській та Дніпропетровській областях відновлено енергопостачання для критичної інфраструктури.
  • Критичні енергооб’єкти в Києві, на Київщині та Дніпропетровщині вже зажили, а наступним етапом є поступове заживлення побутових споживачів.

У Києві, на Київщині та Дніпропетровщині заживлені критичні енергооб’єкти

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр - міністр енергетики України Денис Шмигаль.

За його словами, наступним етапом буде відбуватися поступове заживлення побутових споживачів. У Харківській, Житомирській та Одеській областях вже повертають світло людям.

Енергосистема працює цілісно. Диспетчери Укренерго контролюють ситуацію. Водночас продовжуємо спостерігати значний дефіцит потужності. Низка областей залишається на аварійних графіках відключень,

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Міністр енергетики України

Шмигаль підкреслив, що енергетики працюють у режимі 24/7, аби повернути людям тепло та світло.

