В Киеве между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" построят новый участок тоннеля — когда закончат
Категория
Украина
Дата публикации

В Киеве между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" построят новый участок тоннеля — когда закончат

Метро
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Между станциями киевского метрополитена "Демеевская" и "Лыбидская" построят новый участок тоннеля вместо аварийного. Работы планируют завершить осенью 2024 года.

Ремонт тоннеля метро в Киеве

Основатель компании «Автострада», выполняющей ремонтные работы в метро, Максим Шкиль сообщил, что проект восстановления тоннеля разрабатывают 3 группы проектировщиков.

В декабре 2013 года движение поездов на участке между этими станциями приостановлено из-за подтопления и возникновения трещин на блоках оправы тоннеля. Появился риск обрушения.

Шкиль пишет, что после проведения необходимых обследований и исследований было решено демонтировать аварийный участок тоннеля (длина около 27 м) и построить на этом месте новый монолитный тоннель.

Восстановление перегонного тоннеля между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" планируем завершить осенью 2024 года.

Шкиль добавил, что в декабре прошлого года компания стабилизировала конструкцию тоннеля изнутри с помощью специальных металлических лесов.

В настоящее время производится бурение свай, поверх которых будет сделана разгрузочная плита для минимизации нагрузки над тоннелем.

На этой плите будет работать буровая установка, которая будет бурить стену в грунте способом бурых свай, чтобы предотвратить проникновение воды в котлован.

Закрытие станций метро в Киеве

8 декабря 2023 года КГГА сообщила о закрытии станций «Демеевская», «Голосеевская», «Васильковская», «Выставочный центр», «Ипподром», «Теремки».

13 декабря на участке закрытых станций запустили челночное движение.

Прокуратура начала досудебное расследование из-за подтопления тоннелей Киевского метрополитена на Оболонско-Теремковской линии.

Дело расследуют по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст.367 УК Украины).

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Киеве подтопило часть тоннеля метро. Полиция начала расследование
Киевская городская прокуратура
Метро
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В сети распространили фото просадки грунта возле метро "Демеевская". В КГГА отреагировали
КГГА
Киев
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Киевский метрополитен расторг договор на строительство метро на Виноградарь
Метро

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.