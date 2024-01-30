Между станциями киевского метрополитена "Демеевская" и "Лыбидская" построят новый участок тоннеля вместо аварийного. Работы планируют завершить осенью 2024 года.

Ремонт тоннеля метро в Киеве

Основатель компании «Автострада», выполняющей ремонтные работы в метро, Максим Шкиль сообщил, что проект восстановления тоннеля разрабатывают 3 группы проектировщиков.

В декабре 2013 года движение поездов на участке между этими станциями приостановлено из-за подтопления и возникновения трещин на блоках оправы тоннеля. Появился риск обрушения.

Шкиль пишет, что после проведения необходимых обследований и исследований было решено демонтировать аварийный участок тоннеля (длина около 27 м) и построить на этом месте новый монолитный тоннель.

Восстановление перегонного тоннеля между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" планируем завершить осенью 2024 года. Поделиться

Шкиль добавил, что в декабре прошлого года компания стабилизировала конструкцию тоннеля изнутри с помощью специальных металлических лесов.

В настоящее время производится бурение свай, поверх которых будет сделана разгрузочная плита для минимизации нагрузки над тоннелем.

На этой плите будет работать буровая установка, которая будет бурить стену в грунте способом бурых свай, чтобы предотвратить проникновение воды в котлован.

Закрытие станций метро в Киеве

8 декабря 2023 года КГГА сообщила о закрытии станций «Демеевская», «Голосеевская», «Васильковская», «Выставочный центр», «Ипподром», «Теремки».

13 декабря на участке закрытых станций запустили челночное движение.

Прокуратура начала досудебное расследование из-за подтопления тоннелей Киевского метрополитена на Оболонско-Теремковской линии.

Дело расследуют по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст.367 УК Украины).