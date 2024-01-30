Між станціями київського метрополітену "Деміївська" і "Либідська" збудують нову ділянку тунелю замість аварійної. Роботи планують завершити восени 2024 року.

Ремонт тунелю метро у Києві

Засновник компанії «Автострада», яка виконує ремонтні роботи в метро, Максим Шкіль повідомив, що проєкт відбудови тунелю розробляють 3 групи проектувальників.

У грудні 2013 року рух потягів на ділянці між цими станціями припинили через підтоплення та виникнення тріщин на блоках оправи тунелю. З’явився ризик обвалу.

Шкіль пише, що після проведення необхідних обстежень та досліджень було вирішено демонтувати аварійну ділянку тунелю (довжина якої близько 27 м) та побудувати на цьому місці новий монолітний тунель.

Відновлення перегінного тунелю між станціями “Деміївська” та “Либідська” плануємо завершити восени 2024. Поширити

Шкіль додав, що у грудні минулого року компанія стабілізувала конструкцію тунелю зсередини за допомогою спеціальних металевих риштувань.

Наразі виконується буріння паль, поверх яких буде зроблена розвантажувальна плита для мінімізації навантаження над тунелем.

На цій плиті працюватиме бурова установка, яка буритиме стіну в ґрунті способом буросічних паль, щоб запобігти проникненню води у котлован.

Закриття станцій метро у Києві

8 грудня 2023 року КМДА повідомила про закриття станцій «Деміївська», «Голосіївська», «Васильківська», «Виставковий центр», «Іподром», «Теремки».

13 грудня на ділянці закритих станцій запустили човниковий рух.

Прокуратура почала досудове розслідування через підтоплення тунелів Київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії.

Справу розслідують за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст.367 КК України).