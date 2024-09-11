В Киеве неизвестные избили военного митрополита Крымского и Симферопольского Климента

В Киеве трое неизвестных возле Михайловского собора напали и избили митрополита Крымского и Симферопольского Климента. Он также военнослужащий Вооруженных сил.

Что известно о нападении на митрополита Климента

Об избиении митрополита Крымского и Симферопольского Климента сообщил журналист Андрей Цаплиенко. Он отметил, что Климент также является военным ВСУ.

По словам самого Климента, которые передал Цаплиенко, архиерей приехал в Киев по приглашению «Крымской платформы».

Около 23:00 он направлялся в Михайловский монастырь, где находится его келья, когда к нему подошел неизвестный со словами: «Владыка, благословите».

После этого на священника, прямо у монастыря, напали три человека. Климент считает, что нападение было заранее спланировано. По его мнению, об этом свидетельствует и выбор места для нападения, где нет камер видеонаблюдения.

В полиции отреагировали на нападение митрополита

Как сообщили в полиции, устанавливаются обстоятельства происшествия с участием священнослужителя в центре столицы.

Информацию полицейские обнаружили во время мониторинга социальных сетей. В частности, в одном из телеграмм каналов было отмечено, что трое неизвестных возле Михайловского собора совершили нападение на представителя церкви, также военнослужащего ВСУ, — отметили в полиции. Поделиться

В полиции сообщили, что указанное событие зарегистрировано, идет проверка.

На место выехала следственно-оперативная группа, которая общается с потерпевшим и выясняет все обстоятельства. Поделиться