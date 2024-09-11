В Киеве неизвестные избили военного митрополита Крымского и Симферопольского Климента
Категория
Украина
Дата публикации

В Киеве неизвестные избили военного митрополита Крымского и Симферопольского Климента

В Киеве неизвестные избили военного митрополита Крымского и Симферопольского Климента
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Источник:  Андрей Цаплиенко

В Киеве трое неизвестных возле Михайловского собора напали и избили митрополита Крымского и Симферопольского Климента. Он также военнослужащий Вооруженных сил.

Главные тезисы

  • Митрополит Крымской церкви и военный Климент был избит неизвестными возле Михайловского собора в Киеве.
  • По словам архиерея, нападение было заранее спланировано, что подтверждается выбором места без камер видеонаблюдения.
  • Полиция начала расследование происшествия с участием священнослужителя, выезжала следственно-оперативная группа.
  • Митрополит Климент ранее выступал защитником задержанных в оккупированном Крыму и посещал украинских политзаключенных в российских тюрьмах.

Что известно о нападении на митрополита Климента

Об избиении митрополита Крымского и Симферопольского Климента сообщил журналист Андрей Цаплиенко. Он отметил, что Климент также является военным ВСУ.

По словам самого Климента, которые передал Цаплиенко, архиерей приехал в Киев по приглашению «Крымской платформы».

Около 23:00 он направлялся в Михайловский монастырь, где находится его келья, когда к нему подошел неизвестный со словами: «Владыка, благословите».

После этого на священника, прямо у монастыря, напали три человека. Климент считает, что нападение было заранее спланировано. По его мнению, об этом свидетельствует и выбор места для нападения, где нет камер видеонаблюдения.

В полиции отреагировали на нападение митрополита

Как сообщили в полиции, устанавливаются обстоятельства происшествия с участием священнослужителя в центре столицы.

Информацию полицейские обнаружили во время мониторинга социальных сетей. В частности, в одном из телеграмм каналов было отмечено, что трое неизвестных возле Михайловского собора совершили нападение на представителя церкви, также военнослужащего ВСУ, — отметили в полиции.

В полиции сообщили, что указанное событие зарегистрировано, идет проверка.

На место выехала следственно-оперативная группа, которая общается с потерпевшим и выясняет все обстоятельства.

Напомним, 3 марта 2019 г. днем архиепископ Симферопольский и Крымский Климент (Кущ) был задержан российской полицией на автовокзале в оккупированном Симферополе. В тот же день его оккупанты отпустили. До полномасштабного вторжения митрополит Климент выступал защитником задержанных в оккупированном Крыму политзаключенных. Посещал украинских пленников Кремля в российских тюрьмах.

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