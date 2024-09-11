В Киеве неизвестные избили военного митрополита Крымского и Симферопольского Климента

В Киеве трое неизвестных возле Михайловского собора напали и избили митрополита Крымского и Симферопольского Климента. Он также военнослужащий Вооруженных сил.
Главные тезисы
- Митрополит Крымской церкви и военный Климент был избит неизвестными возле Михайловского собора в Киеве.
- По словам архиерея, нападение было заранее спланировано, что подтверждается выбором места без камер видеонаблюдения.
- Полиция начала расследование происшествия с участием священнослужителя, выезжала следственно-оперативная группа.
- Митрополит Климент ранее выступал защитником задержанных в оккупированном Крыму и посещал украинских политзаключенных в российских тюрьмах.
Что известно о нападении на митрополита Климента
Об избиении митрополита Крымского и Симферопольского Климента сообщил журналист Андрей Цаплиенко. Он отметил, что Климент также является военным ВСУ.
По словам самого Климента, которые передал Цаплиенко, архиерей приехал в Киев по приглашению «Крымской платформы».
Около 23:00 он направлялся в Михайловский монастырь, где находится его келья, когда к нему подошел неизвестный со словами: «Владыка, благословите».
После этого на священника, прямо у монастыря, напали три человека. Климент считает, что нападение было заранее спланировано. По его мнению, об этом свидетельствует и выбор места для нападения, где нет камер видеонаблюдения.
В полиции отреагировали на нападение митрополита
Как сообщили в полиции, устанавливаются обстоятельства происшествия с участием священнослужителя в центре столицы.
В полиции сообщили, что указанное событие зарегистрировано, идет проверка.
Напомним, 3 марта 2019 г. днем архиепископ Симферопольский и Крымский Климент (Кущ) был задержан российской полицией на автовокзале в оккупированном Симферополе. В тот же день его оккупанты отпустили. До полномасштабного вторжения митрополит Климент выступал защитником задержанных в оккупированном Крыму политзаключенных. Посещал украинских пленников Кремля в российских тюрьмах.
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