У Києві невідомі побили військового митрополита Кримського та Симферопольського Климента

У Києві троє невідомих біля Михайлівського собору напали й побили митрополита Кримського та Симферопольського Климента. Він також є військовослужбовцем Збройних сил.
Головні тези:
- У Києві біля Михайлівського собору був побитий митрополит Кримський та Симферопольський Климент, який є військовим Збройних сил.
- Митрополит стверджує, що напад був запланований, оскільки негода сталася біля місця без відеоспостереження.
- Поліція активно вивчає обставини події та спілкується із потерпілим для встановлення правдивих фактів про напад.
- Напад на митрополита Климента викликав обурення громадськості та вимагає об'єктивного розслідування.
Що відомо про напад на митрополита Климента
Про побиття митрополита Кримського і Симферопольського Климента повідомив журналіст Андрій Цаплієнко. Він зазначив, що Климент також є військовим ЗСУ.
За словами самого Климента, які передав Цаплієнко, архієрей приїхав до Києва на запрошення «Кримської платформи».
Близько 23:00 він прямував до Михайлівського монастиря, де знаходиться його келія, коли до нього підійшов невідомий зі словами: «Владико, благословіть».
Після цього на священника, прямо біля монастиря, напали троє осіб. Климент вважає, що напад був заздалегідь спланований. На його думку, про це свідчить і вибір місця для нападу, де немає камер відеоспостереження.
У поліції відреагували на напад митрополита
Як повідомили в поліції, наразі встановлюються обставини події за участі священнослужителя у центрі столиці.
У поліції повідомили, що вказана подія зареєстрована, триває перевірка.
Нагадаємо, 3 березня 2019 р. вдень архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент (Кущ) був затриманий російською поліцією на автовокзалі в окупованому Сімферополі. Того ж дня окупанти його відпустили. До повномасштабного вторгнення митрополит Климент виступав захисником затриманих в окупованому Криму політв'язнів. Відвідував українських бранців Кремля в російських в'язницях.
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