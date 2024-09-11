У Києві невідомі побили військового митрополита Кримського та Симферопольського Климента

У Києві троє невідомих біля Михайлівського собору напали й побили митрополита Кримського та Симферопольського Климента. Він також є військовослужбовцем Збройних сил.

Що відомо про напад на митрополита Климента

Про побиття митрополита Кримського і Симферопольського Климента повідомив журналіст Андрій Цаплієнко. Він зазначив, що Климент також є військовим ЗСУ.

За словами самого Климента, які передав Цаплієнко, архієрей приїхав до Києва на запрошення «Кримської платформи».

Близько 23:00 він прямував до Михайлівського монастиря, де знаходиться його келія, коли до нього підійшов невідомий зі словами: «Владико, благословіть».

Після цього на священника, прямо біля монастиря, напали троє осіб. Климент вважає, що напад був заздалегідь спланований. На його думку, про це свідчить і вибір місця для нападу, де немає камер відеоспостереження.

У поліції відреагували на напад митрополита

Як повідомили в поліції, наразі встановлюються обставини події за участі священнослужителя у центрі столиці.

Інформацію поліцейські виявили сьогодні під час моніторингу соціальних мереж. Зокрема, в одному з телеграм каналів було зазначено, що троє невідомих біля Михайлівського собору скоїли напад на представника церкви, який також є військовослужбовцем ЗСУ, — зазначили в поліції. Поширити

У поліції повідомили, що вказана подія зареєстрована, триває перевірка.

На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка спілкується із потерпілим, та зʼясовує усі обставини Поширити