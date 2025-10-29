В Киеве представили официальную форму сборной Украины для зимней Олимпиады в Италии
Категория
Спорт
Дата публикации

В Киеве представили официальную форму сборной Украины для зимней Олимпиады в Италии

Национальный олимпийский комитет Украины
форма
В Киеве дали старт отсчета 100 дней до начала XXV зимних Олимпийских игр и представили официальную форму сборной Украины.

Главные тезисы

  • Дизайн официальной формы сборной Украины на зимнюю олимпиаду в Италии отражает мотивы украинской идентичности.
  • Спортсмены готовятся к Олимпиаде в Украине и за рубежом для повышения конкурентоспособности.

Украина представила официальную форму сборной на зимнюю Олимпиаду

Участие в торжественном мероприятии приняли президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт, министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный, а также титулованные олимпийцы прошлых лет и будущие участники Олимпийских игр-2026.

Среди спортсменов присутствовали, в частности Александр Абраменко, олимпийский чемпион и серебряный призер по фристайлу, а также Вита Семеренко, олимпийская чемпионка и бронзовый призер по биатлону.

Так, во время мероприятия была презентована новая официальная олимпийская форма национальной сборной команды Украины. Дизайнеров экипировки вдохновили мотивы украинской идентичности: горы, вечнозеленые пихты, чистый воздух Карпат и золотые узоры украинской вышивки.

Во время мероприятия также состоялся телемост со спортсменами национальной сборной, которые находятся на тренировочных сборах за границей.

В комментарии журналистам Гутцайт отметил, что формой они довольны, и что "для нас очень важно, чтобы наша сборная была представлена на Олимпиаде, и не только представлена, а была красива, и чтобы весь мир еще раз увидел, что мы выстояли, что мы боремся за свою независимость, благодаря нашим Вооруженным силам".

Форма сборной Украины

Наши спортсмены тренируются. У кого есть возможность — тренируются в Украине, у кого нет возможности — тренируются за границей. Поэтому надеемся, что наша сборная будет не только представлена на Олимпиаде, но и будет конкурентной.

25-е зимние Олимпийские игры состоятся в Италии (Милан и Кортина-д'Ампеццо) с 6 по 22 февраля 2026 года.

